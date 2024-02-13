Как провести День всех влюбленных: идеи для путешествий

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
На Кубани в феврале тепло и комфортно, поэтому праздник можно провести на природе — в глэмпинге. Например, в Сочинском национальном парке, где царит атмосфера уединения и чувствуется приближение весны, пишет newia.ru.
Еще один вариант — отели Анапы на побережье Черного моря, где действуют спецпредложения на размещение пар.
Санкт-Петербург — город, который всегда воспринимается по-новому. Даже теми, кто бывал здесь неоднократно. Романтичные пейзажи, продолжительные прогулки по городским улицам и крышам домов — все это будет в распоряжении туристов. Также влюбленных ждут музеи и театральные представления.
Стоит отметить, что петербургские отели предлагают специальные условия для размещения посетителей на период праздника.
Среди кавказских регионов одним из самых подходящих для романтических поездок является Республика Дагестан. Уникальный колорит, богатая природа и необычная национальная кухня — все это не оставит равнодушными гостей региона.
В середине февраля можно совершить небольшую поездку и в Нижний Новгород — город с ухоженными скверами и парками, а также великолепными набережными. Влюбленные смогут полюбоваться Волгой и панорамой города со смотровой площадки, которая оборудована на набережной Федоровского.
Кроме этого, гости города смогут провести время в модном арт-парке, в том числе посетить концерт или театральное представление.
Необычным вариантом является отдых на термальных водах, столицей которых считается Тюмень. В частности, праздничный день можно провести в одном из местных спа-комплексов. Есть что посмотреть и в самом городе. Пары смогут прогуляться до моста влюбленных, где в честь праздника устанавливают тематическую инсталляцию.