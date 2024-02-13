Как провести День всех влюбленных: идеи для путешествий

Необычным вариантом является отдых на термальных водах, столицей которых считается Тюмень. В частности, праздничный день можно провести в одном из местных спа-комплексов. Есть что посмотреть и в самом городе. Пары смогут прогуляться до моста влюбленных, где в честь праздника устанавливают тематическую инсталляцию.