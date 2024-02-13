Киркоров уехал в ДНР после скандала с «голой вечеринкой»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Напомним, что в конце минувшего года Киркоров вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса стал участником скандала из-за вечеринки в клубе в откровенных нарядах. Это вызвало волну возмущений, а артистов начали «отменять», их выступления срывались одно за другим.
Теперь Захарова сообщила, что Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией. Он встретился с ранеными и доставил им гуманитарную помощь.
«Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — отметила Захарова.
«Ну можно же по человечески поступать. Почему для этого нужно упасть на дно?», — поинтересовались пользователи в комментариях.
«Если человек исправляется — это очень хорошо», — заявили подписчики.
Ранее стало известно, что билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч.