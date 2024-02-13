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Киркоров уехал в ДНР после скандала с «голой вечеринкой»

Киркоров уехал в ДНР после скандала с «голой вечеринкой»

13 февраля 2024, 13:38
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Киркоров уехал в ДНР после скандала с «голой вечеринкой»
Артист Филипп Киркоров, который стал участником скандала с «голой вечеринкой», побывал в ДНР, о визите сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что в конце минувшего года Киркоров вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса стал участником скандала из-за вечеринки в клубе в откровенных нарядах. Это вызвало волну возмущений, а артистов начали «отменять», их выступления срывались одно за другим.

Теперь Захарова сообщила, что Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией. Он встретился с ранеными и доставил им гуманитарную помощь.

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«Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — отметила Захарова.

«Ну можно же по человечески поступать. Почему для этого нужно упасть на дно?», — поинтересовались пользователи в комментариях.

«Если человек исправляется — это очень хорошо», — заявили подписчики.

Ранее стало известно, что билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Скандал#Голая вечеринка#Киркоров#Мария Захарова
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