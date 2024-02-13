Киркоров уехал в ДНР после скандала с «голой вечеринкой»

Напомним, что в конце минувшего года Киркоров вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса стал участником скандала из-за вечеринки в клубе в откровенных нарядах. Это вызвало волну возмущений, а артистов начали «отменять», их выступления срывались одно за другим.