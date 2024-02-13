Названы 10 главных причин посетить Ростов. Зачем туристы сюда приезжают?

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Порой туристы задают вопросы о том, чем уникален Ростов-на-Дону и почему здесь стоит побывать. Дело в том, что в городе большое количество достопримечательностей и просто красивых мест, поэтому любой отдыхающий всегда найдет, чем заняться.
Где располагается источник радости? В Ростове-на-Дону он находится у берега реки Дон. Это место привлекает всех жителей города, особенно во время праздников.
Даже в обычные дни на набережной царит праздничная атмосфера. Здесь всегда много людей, и всегда найдется развлечение на любой вкус. После того как вы исследуете набережную, не забудьте сесть на прогулочный катер и полюбоваться видами Ростова-на-Дону с воды.
Левбердон, что переводится как «левый берег Дона», — это рекреационная зона, которая протянулась вдоль реки на почти 10 километров. Это место привлекает туристов, так как здесь есть кафе, рестораны, песчаные пляжи и базы отдыха.
Среди достопримечательностей Левбердона стоит выделить недавно построенную «Ростов Арену» — стадион клуба «Ростов». Он не только является домашней ареной для футбольных матчей, но здесь иногда проводят музыкальные концерты и массовые мероприятия.
Самый старый парк в Ростове-на-Дону, вероятно, один из самых известных, делится на так называемые «верхний» и «нижний» парки. В «верхней» части вы найдете аттракционы, множество кафе, зеленый театр, шахматный клуб, ярмарку декоративно-прикладного искусства и даже настоящую обсерваторию. А «нижняя» часть представляет собой сохраненные фрагменты садов, которые были созданы на этом месте в 1813 году.
Рядом с парком нужно обязательно посетить скульптурную композицию «Коробейник с котом». Здесь изображен крупный торговец с бородой, одетый в кафтан и сапоги. Через его плечо перекинут ремень с коробом, на котором написано: «Торгуй праведно — в барышах будешь». Рядом с ним изображен милый котик, весело поднявший мордочку к своему хозяину. Местные жители называют эту скульптуру «Купец с котом» и часто делают снимки рядом с ней.
В непосредственной близости от собора Рождества Пресвятой Богородицы находится одно из самых живописных мест в Ростове — Центральный рынок. Это место всегда было центром торговой активности, и даже сегодня здесь сохраняется особая атмосфера рынка.
Несмотря на появление сетевых магазинов, люди продолжают приходить сюда за атмосферой старого Ростова и возможностью приобрести свежие продукты по доступным ценам: мясо, молоко, фрукты, овощи, донских лещей и судака. Туристы всегда приветствуются на этом рынке.
В 1970-х годах в Ростове-на-Дону было построено несколько подземных переходов, которые планировались как потенциальные городские достопримечательности. Они привлекали внимание посетителей не только своим функциональным назначением, но и из-за их оформления, включая уникальные мозаичные работы.
Самые известные подземные переходы можно найти на площадях Театральной, Ленина, а также на улицах Большая Садовая и Московская. Мозаики изображают различные сюжеты: от природных пейзажей и космических просторов до героев-освободителей и обычных повседневных сцен, таких как отдых студентов у реки или школьный урок.
В ростовском зоопарке обитает примерно 5000 животных, включая более 100 видов, которые находятся под угрозой и внесены в международную Красную книгу.
Каждый день во время показательного кормления специалисты зоопарка рассказывают для посетителей о рационе и жизни зверей в их естественной среде обитания.
Кроме того, здесь можно не только наблюдать за обитателями зоопарка, но и устроить пикник на траве у водоема.
Елпидифор Парамонов был известным купцом из Ростова. В городе он владел несколькими зданиями, в том числе складами на берегу реки Дон. Эти красные кирпичные сооружения были построены в 19 веке и использовались для хранения зерна. Для поддержания оптимальной температуры в хранилищах установили трубы, по которым циркулировала прохладная родниковая вода. В советское время заброшенные склады, которые затопила вода, стали местом для купания детей. Сегодня эти склады, разрушенные временем находятся в запустении, хотя признаны памятником архитектуры.
Каждому ростовчанину известна Нахичевань − историческая часть современного города, где ранее располагался армянский город Нахичевань-на-Дону.
Прогулка по узким улочкам Нахичевани — это настоящее удовольствие. Здесь застройка в основном не высокая, домики обладают колоритом и историческим шармом.
Даже небольшая степень износа не умаляет красоту Нахичевани. По мере приближения к центральной площади здания становятся более внушительными.
На весь Ростов и не только известен Нахичеванский базар, который всегда славился не только как место для покупок качественных товаров, но и как центр общения местных жителей, символ гордости. Каждого гостя при знакомстве с достопримечательностями города обычно провожали на городской базар. Сегодня Нахичеванский базар, не утративший своего значения, по-прежнему является сердцем торговли Пролетарского района.
Одной из достопримечательностей Ростова-на-Дону является колесо обозрения под названием «Одно небо», расположенное в историческом парке в центре города. Оно занимает третье место по высоте среди всех других аттракционов в России, уступая лишь Сочи и Москве.
Колесо обозрения расположено в парке имени Октябрьской революции, а совсем рядом находится еще одна заметная достопримечательность города — Ростовский театр драмы.
Благодаря тому, что район является старой частью Ростова, к нему легко добраться как на общественном транспорте, так и на такси.
Пушкинская улица в Ростове-на-Дону отличается своей красотой и спокойствием. Здесь нет таких роскошных дворцов, как на Большой Садовой, что делает ее атмосферу более уютной и спокойной. Половина Пушкинской представляет собой бульвар с узкой дорогой для автомобилей, а другая половина — настоящий парк, где можно прогуляться в тени деревьев среди красивых клумб.
Начиная свой путь от парка Революции, вы увидите старинные кирпичные здания рядом с высокими корпусами. Одно из них — Ростовский медицинский университет.