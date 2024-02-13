Названы 10 главных причин посетить Ростов. Зачем туристы сюда приезжают?

Рядом с парком нужно обязательно посетить скульптурную композицию «Коробейник с котом». Здесь изображен крупный торговец с бородой, одетый в кафтан и сапоги. Через его плечо перекинут ремень с коробом, на котором написано: «Торгуй праведно — в барышах будешь». Рядом с ним изображен милый котик, весело поднявший мордочку к своему хозяину. Местные жители называют эту скульптуру «Купец с котом» и часто делают снимки рядом с ней.