«Никого не волновало»: хроника рухнувшей многоэтажки на Нариманова в Ростове

Всего 245 человек написали заявления на получение выплат по 10 тысяч рублей и уже через две недели 207 из них эти выплаты получили. 32 человека и вовсе оказались не зарегистрированы в своих комнатах. Стоит отметить, что на собрании, которое спустя две недели после ЧП собрал глава городской администрации стало ясно, что ситуация не так проста как кажется. Оказалось, что практически у каждой комнаты, размер которых не превышает 12 метров, много собственников. То есть долю имеют дети по несколько квадратов, супруги и их родители. Скорее всего это делалось еще во времена СССР, чтобы при расселении семьи могли получить отдельные квартиры. Но сейчас время совсем другое, и вряд ли владельцы 9-10 метровых комнат могут рассчитывать на несколько отдельных квартир.