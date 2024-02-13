«Никого не волновало»: хроника рухнувшей многоэтажки на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По крайней мере, так обозначил итоги встречи сам глава городской администрации, говорили о выплатах, расселении и предоставлении жилья пострадавшим. Корреспондент RostovGazeta подвела итоги этой встречи.
Пятиэтажное общежитие на Нариманова дало основательную трещину в ночь с 27 на 28 января. В срочном порядке благодаря самим жителям и слаженной работе ростовских спасателей все жильцы покинули здание и столпились около родного дома. Многие из них выходили в чем было. Кто в куртке, а кто в майке. Некоторые жильцы даже не взяли документы, в надежде что смогут собрать свои тревожные узелки спустя несколько часов, но сотрудники МЧС и представители ЖКХ установили строгий запрет на посещение дома. А потом и вовсе огородили территорию лентой, дополнительно выставив для убедительности ряды фан-барьеров.
Спустя три часа, к дому на Нариманова подогнали несколько автобусов-гармошек, в которых предложили разместиться оказавшимся без крыши над головой жителям, а через какое-то время их отвезли в пункт временного размещения, организованный в школе №82.
Пятиэтажка была построена в далеком 1963, она не дождалась своего 80-летия и признана аварийной в 2020 году. Представители администрации заверили, что ранее они предлагали жителям общежития компенсацию за квадратные метры их комнат, но озвученные суммы мало кого устроили.
На утро 28 января первый подъезд дома 72/3 по улице Нариманова обвалился, похоронив под обломками все имущество жителей. Как отметил Алексей Логвиненко, который побывал на объекте спустя две недели после введения режима ЧС, по обломкам видно, что все люди живут по-разному. Можно было рассмотреть как дешевую, так и дорогую мебель, различную технику и модные шторы.
После обрушения, которое произошло утром 28 января, около общежития появилась круглосуточная охрана. Сотрудники Росгвардии и полиция с «АКМ» уже третью неделю несет службу по всему периметру, охраняя от пронырливых мародёров и самих жильцов весь скарб, запертый в здании.
Городские власти сразу сменили тактику и предложили жителям частично разрушенной пятиэтажки несколько вариантов. Квартиросъемщиков поселили в гостиницах, тем у кого были муниципальные квартиры, предложили разместиться в маневренном фонде на Суворовском, а кого условия не устроили условия, поехали к родственникам. Как объяснили власти, в дом заходить нельзя, так как эксперты сообщили, что дом может рухнуть в любой момент. Каждый день в нем появляются все новые трещины. Двери в подъезды заварили, чтобы защитить имущество от мародеров.
Кроме того, глава городской администрации сразу подписал постановление о выделении материальной помощи оставшимся без крова ростовчанам. Тем, кто потерял все, полагались выплаты по 30 тысяч рублей на человека, тем кто лишился имущества частично, то есть жителям уцелевших подъездов, пообещали выплатить по 10 тысяч рублей. Люди с размером таких выплат были не согласились. И уже через несколько дней после обрушения, депутат городской думы Наталья Оськина собрала жильцов около разрушенного общежития. Приехал даже «Первый канал», который пообещал снять фильм, про историю каждого жителя этого общежития.
Всего 245 человек написали заявления на получение выплат по 10 тысяч рублей и уже через две недели 207 из них эти выплаты получили. 32 человека и вовсе оказались не зарегистрированы в своих комнатах. Стоит отметить, что на собрании, которое спустя две недели после ЧП собрал глава городской администрации стало ясно, что ситуация не так проста как кажется. Оказалось, что практически у каждой комнаты, размер которых не превышает 12 метров, много собственников. То есть долю имеют дети по несколько квадратов, супруги и их родители. Скорее всего это делалось еще во времена СССР, чтобы при расселении семьи могли получить отдельные квартиры. Но сейчас время совсем другое, и вряд ли владельцы 9-10 метровых комнат могут рассчитывать на несколько отдельных квартир.
Подобное мнение высказывают и подписчики городских Телеграм-каналов. По их мнению, не справедливо просить за комнаты в 8-12 метров даже 25 метровые студии в новостройках.
Однако власти Ростова-на-Дону пошли жильцам на встречу. Как пояснил Алексей Логвиненко, приходиться в срочном порядке перекраивать городской бюджет, но в беде обещали никого не оставить.
На встречу, которая проходила в минувшее воскресенье в одной из аудиторий «ИУБиП», пускали не всех. Даже представители СМИ, которые не имели аккредитации, были вынуждены нервно звонить шефам и договариваться. Помимо турникетов здесь было полно росгвардейцев и частной охраны из различных спортивных клубов. Каждого, кто пытался пройти просили показать документы, и, если у него не было прописки, права собственности или предварительной аккредитации, просили покинуть фойе. Таким образом, ни один из квартиросъемщиков на встречу не попал. Некоторые журналисты также остались на улице.
Зачем это было сделано — и так понятно. Городская власть опасается провокаций и неудобных вопросов. Но многие из этих людей, попавших на встречу, писали в администрацию письма еще в 2018 году, а то и раньше. Они жаловались на состояние дома и угрозу обрушения. Поэтому неудобные вопросы все равно прозвучали.
— Вы хотите нам десятью тысячами или тридцатью рот закрыть?! — кричала с заднего ряда многодетная мать Дарья Шпирко. — Дом годы стоял аварийный, и никого это не волновало.
— Вы на эти деньги один раз в ресторане кушаете! — кричал другой жилец, — Да у меня один холодильник 100 тысяч стоит. Там имущества на миллионы, и вы не разрешаете нам его забрать!
Ему вторил жилец обрушившегося подъезда Владимир Науменко: «Мне уже на работе говорят — увольняйся. Я не могу ездить с Суворовского на работу три с половиной часа! Я дом потерял! Моя хата полностью обрушилась!»
Люди возмущались так, что ни глава городской администрации, ни представители городских ведомств, включая экспертов и прокуратуру, не могли вставить и слово.
— Вы будете слушать? Или перебивать?! — спросил Алексей Логвиненко, но люди продолжали кричать и аплодировали, когда накал чьих-то претензий зашкаливал.
Постепенно народ успокоился. К трибуне поочередно выходили специалисты управлений и эксперты. Они пояснили, что здание общежития нестабильно и может полностью обрушится в любой момент.
— Это может быть завтра, это может быть через час или через несколько месяцев, — пояснил один из экспертов.
Примерно через час пререканий диалог стал налаживаться. Выпустив пар, жильцы дома по Нариманова 72/3 смогли без криков и ругани, но со слезами на глазах, обрисовать конкретные проблемы своих семей. На вопросы, где был сити-менджер целых две недели он ответил, что находился в больнице, куда попал за пять дней до происшествия. А дома оказался только в первых числах февраля. Но, даже находясь на больничной койке, по словам Алексея Логвиненко, он контролировал ситуацию и всячески руководил устранением аварии.
Благотворно на настроение жильцов, присутствовавших на собрании, повлияло и другое решение главы администрации — выплатить всем пострадавшим по 100 тысяч рублей. Причем эти деньги получат жители всего дома, те кто проживал, и те, кто был просто прописан.
— Прокуратура скорректирует изменения в нормативно-правовой акт. Будут внесены изменения в постановление с тем, чтобы всем предоставили деньги, — сказал Алексей Логвиненко.
Озвучили на встрече и приблизительную выкупную стоимость жилых помещений — 89 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, жильцам были предложены варианты с размещением в муниципальных квартирах с увеличением площади, использования ипотеки и погашения разницы между стоимостью новой квартиры, если выплаты за комнаты будут использованы для приобретения жилья. Особое внимание будет уделено незащищенным слоям населения — многодетным, инвалидам и пенсионерам. Их вопросы рассмотрят в индивидуальном порядке.
Когда встреча подошла к концу, Алексей Логвиненко вышел к журналистам и подвел краткое резюме.
— Сегодня была жаркая встреча, было много споров, звучали недовольства людей, так как они оказались в сложной жизненной ситуации. Мы обсудили все меры поддержки. Все люди, которые там зарегистрированы, проживали, те кто является собственником, все получат выплаты. Они получат по 10 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС и выплаты за потерю имущества по 100 тысяч. Ранее эта сумма составляла 30 тысяч, но моим решением была пересмотрена. Многодетные женщины, у которых по трое детей, получат дополнительно по 550 тысяч рублей, — отметил глава.
Алексей Логвиненко добавил, что 440 комнат находятся в собственности и по жилищному кодексу люди получат деньги за квадратный метр согласно рыночной стоимости. 15 комнат находились в муниципальной собственности, семь семей из них уже переселены в новые квартиры.
— К работе мы подключили Совет директоров города, и теперь малоимущие, многодетные семьи, пенсионеры получат дополнительную поддержку не только от муниципалитета, но и нашего бизнеса, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Успокоил глава и жителей близлежащих домов. По его словам, даже после сноса пятиэтажного общежития этот участок не будет отдан под застройку, так что их опасения излишни.
Следующую встречу с жильцами дома по Нариманова 72/3 решено провести 3 марта. Мы будем следить за развитием событий.
13 февраля стало известно о планирующемся 23 февраля митинге жильцов из пятиэтажки на Нариманова.