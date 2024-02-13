Новую многоэтажку разрешили построить рядом с водоканалом в Ростове

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Рядом со зданием водоканала на Горького одобрили строительство многоэтажного жилого дома. Он будет располагаться на улице Максима Горького, 295. В здании также предусмотрен подземный паркинг.
Застройщиком многоэтажки выступает ООО «СТРОЙЮГ», а документацию для строительства готовила компания «Ресурс-Дон».
Когда займутся возведением дома, неизвестно. На сайте администрации города сообщается, что разрешение на строительство многоэтажки на Горького, 295 было выдано еще в 2021 году.
Ранее Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове.