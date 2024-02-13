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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

Новую многоэтажку разрешили построить рядом с водоканалом в Ростове

Новую многоэтажку разрешили построить рядом с водоканалом в Ростове

13 февраля 2024, 10:32
Фото: 1MI
Новую многоэтажку разрешили построить рядом с водоканалом в Ростове
На Горького в Ростове собираются возвести многоэтажный дом, проект одобрила государственная экспертиза.

Рядом со зданием водоканала на Горького одобрили строительство многоэтажного жилого дома. Он будет располагаться на улице Максима Горького, 295. В здании также предусмотрен подземный паркинг.

Застройщиком многоэтажки выступает ООО «СТРОЙЮГ», а документацию для строительства готовила компания «Ресурс-Дон».

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Когда займутся возведением дома, неизвестно. На сайте администрации города сообщается, что разрешение на строительство многоэтажки на Горького, 295 было выдано еще в 2021 году.

Ранее Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове.

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