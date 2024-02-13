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Posted 13 февраля 2024, 17:31

Published 13 февраля 2024, 17:31

Modified 13 февраля 2024, 17:33

Updated 13 февраля 2024, 17:33

Один человек погиб при столкновении поезда с авто в Ростовской области

Один человек погиб при столкновении поезда с авто в Ростовской области

13 февраля 2024, 17:31
Фото: Диана Троянская. rostovgazeta.ru. Один человек погиб при столкновении поезда с авто в Ростовской области
В Ростовской области один человек погиб при столкновении поезда и легкового автомобиля на переезде, об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Во вторник, 13 февраля, в 10.20 мск на железнодорожном переезде между станциями Целина и Атаман произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель легкового авто выехал на переезд, когда к нему приближалась электричка №6820 «Ростов-Главный — Зимовники».

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояния между электричкой и автомобилем было недостаточно, чтобы предотвратить аварию. Столкновение стало причиной гибели водителя легкового автомобиля.

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По предварительной информации, ни пассажирам, ни бригаде локомотива помощь не потребовалась. Смертельное ДТП никак не отразилось на движении других поездов.

Водителям напоминают быть внимательными и осторожными при движении рядом с железной дорогой, поскольку эта зона представляет повышенную опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Ранее в Ростове мужчина погиб на железной дороге.

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