Один человек погиб при столкновении поезда с авто в Ростовской области

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Published Сегодня, 17:31
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Во вторник, 13 февраля, в 10.20 мск на железнодорожном переезде между станциями Целина и Атаман произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, водитель легкового авто выехал на переезд, когда к нему приближалась электричка №6820 «Ростов-Главный — Зимовники».
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояния между электричкой и автомобилем было недостаточно, чтобы предотвратить аварию. Столкновение стало причиной гибели водителя легкового автомобиля.
По предварительной информации, ни пассажирам, ни бригаде локомотива помощь не потребовалась. Смертельное ДТП никак не отразилось на движении других поездов.
Водителям напоминают быть внимательными и осторожными при движении рядом с железной дорогой, поскольку эта зона представляет повышенную опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Ранее в Ростове мужчина погиб на железной дороге.