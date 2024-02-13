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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Краевед Багдыков рассказал о ростовском скрипаче Соломоне Куцовском

«Опекал одаренных учеников»: известный ростовский скрипач Соломон Куцовский

13 февраля 2024, 11:35
Фото: Alexander Roumega/cc by as 4.0/wikimedia.org

Краевед Багдыков рассказал о ростовском скрипаче Соломоне Куцовском

Известного скрипача, профессора Соломона Борисовича Куцовского я знал с детских лет. Он был другом нашей семьи. Моя мама, Галина Николаевна (Нагапетовна) Багдыкова, долгие годы работала в музыкальной школе имени Гнесина в Нахичевани, заведовала струнным отделением. Она преподавала по классу скрипки.

Так получилось, что многие талантливые ученики моей мамы впоследствии связали свою жизнь с музыкой, окончили Ростовскую консерваторию. А в консерватории они почти все занимались у профессора Куцовского, который долгое время заведовал кафедрой струнных инструментов.

в консерватории они почти все занимались у профессора Куцовского, который долгое время заведовал кафедрой струнных инструментов.в консерватории они почти все занимались у профессора Куцовского, который долгое время заведовал кафедрой струнных инструментов.
в консерватории они почти все занимались у профессора Куцовского, который долгое время заведовал кафедрой струнных инструментов.
Фото: Павел Петров

С Соломоном Борисовичем связано немало приятных воспоминаний. Особо запоминающимся для меня событием стала встреча 2000 года. Этот миллениум Куцовский со своей второй женой, актрисой Ростовской областной филармонии Лилией Лилиной, встречал с нашей семьей. Помню, как мы сидели за праздничным столом в нашем дореволюционном доме на 23-й линии в Нахичевани, смотрели телевизор. Вдруг президент Ельцин объявил о своей отставке.

Сказать, что все были удивлены, − это ничего не сказать. Мы были потрясены и даже несколько встревожены.

Что будет со страной? Ждать ли новых потрясений? Это был настоящий новогодний сюрприз!

Никогда не забуду, как Куцовский встал из-за стола и произнес тост:

− Мы вступаем не только в новый год, в новый век, в новое тысячелетие. Мы вступаем в новую политическую эпоху. Нас ждут большие перемены. Надеюсь, что они будут к лучшему.

Мой папа, заслуженный врач России и краевед Минас Георгиевич Багдыков, всегда с большим уважением относился к Соломону Борисовичу Куцовскому, высоко ценил его и как педагога, и как музыканта.

Вот что отец написал о Куцовском в книге «Лики прошлого»: «Мне довелось наблюдать, как в разные годы Соломон Борисович опекал троих одаренных учеников моей жены. Каждого взял впоследствии к себе в класс консерватории, минуя музыкальное училище. Эти дети становились частью его личной жизни, буквально по-отцовски опекал он их, был им старшим товарищем в личной жизни и, конечно, требовательным, строгим педагогом. Будучи великолепным дирижером, он постоянно привлекал своих учеников к игре в симфоническом оркестре. Они постепенно из скрипачей-одиночек превращались в хороших музыкантов оркестра, умели видеть свое место в общем хоре музыкантов, учились исполнять большое, созданное автором и дирижером произведение».

Анатолий Моисеевич Цукер в книге «Соломон Куцовский. Очерки жизни и творчества» пишет, что в 2005 году по семейным обстоятельствам в возрасте 82 лет Соломон Борисович был вынужден переехать в Германию.

Это было непростое решение. В таком почтенном возрасте начинать новую жизнь и в новом месте всегда сложно.

К счастью, за границей его постоянно посещали те ученики, которые тогда уже жили и успешно работали в странах Европы. До последнего дня своей жизни Куцовский давал концерты скрипичной музыки для немецкой публики. Его там любили и ценили.

До последнего дня своей жизни Куцовский давал концерты скрипичной музыки для немецкой публикиДо последнего дня своей жизни Куцовский давал концерты скрипичной музыки для немецкой публики
До последнего дня своей жизни Куцовский давал концерты скрипичной музыки для немецкой публики
Фото: Павел Петров

Соломона Борисовича Куцовского не забывают и в Ростове. Конечно, его помнят ученики, которые стали продолжателями дела своего учителя. Другими словами, Соломон Борисович продолжает жить. Только теперь уже в своих учениках. Вообще, я считаю, что смысл жизни в преемственности. И если ты хочешь, чтобы дело всей твоей жизни жило, то воспитай тех, кто его продолжит. В этом смысле я считаю Соломона Борисовича счастливым человеком. Ведь он воспитал не одно поколение ярких и достойных музыкантов-скрипачей.

Георгий Багдыков

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