«Опекал одаренных учеников»: известный ростовский скрипач Соломон Куцовский

Соломона Борисовича Куцовского не забывают и в Ростове. Конечно, его помнят ученики, которые стали продолжателями дела своего учителя. Другими словами, Соломон Борисович продолжает жить. Только теперь уже в своих учениках. Вообще, я считаю, что смысл жизни в преемственности. И если ты хочешь, чтобы дело всей твоей жизни жило, то воспитай тех, кто его продолжит. В этом смысле я считаю Соломона Борисовича счастливым человеком. Ведь он воспитал не одно поколение ярких и достойных музыкантов-скрипачей.