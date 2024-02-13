«Опекал одаренных учеников»: известный ростовский скрипач Соломон Куцовский

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Так получилось, что многие талантливые ученики моей мамы впоследствии связали свою жизнь с музыкой, окончили Ростовскую консерваторию. А в консерватории они почти все занимались у профессора Куцовского, который долгое время заведовал кафедрой струнных инструментов.
С Соломоном Борисовичем связано немало приятных воспоминаний. Особо запоминающимся для меня событием стала встреча 2000 года. Этот миллениум Куцовский со своей второй женой, актрисой Ростовской областной филармонии Лилией Лилиной, встречал с нашей семьей. Помню, как мы сидели за праздничным столом в нашем дореволюционном доме на 23-й линии в Нахичевани, смотрели телевизор. Вдруг президент Ельцин объявил о своей отставке.
Сказать, что все были удивлены, − это ничего не сказать. Мы были потрясены и даже несколько встревожены.
Что будет со страной? Ждать ли новых потрясений? Это был настоящий новогодний сюрприз!
Никогда не забуду, как Куцовский встал из-за стола и произнес тост:
− Мы вступаем не только в новый год, в новый век, в новое тысячелетие. Мы вступаем в новую политическую эпоху. Нас ждут большие перемены. Надеюсь, что они будут к лучшему.
Мой папа, заслуженный врач России и краевед Минас Георгиевич Багдыков, всегда с большим уважением относился к Соломону Борисовичу Куцовскому, высоко ценил его и как педагога, и как музыканта.
Вот что отец написал о Куцовском в книге «Лики прошлого»: «Мне довелось наблюдать, как в разные годы Соломон Борисович опекал троих одаренных учеников моей жены. Каждого взял впоследствии к себе в класс консерватории, минуя музыкальное училище. Эти дети становились частью его личной жизни, буквально по-отцовски опекал он их, был им старшим товарищем в личной жизни и, конечно, требовательным, строгим педагогом. Будучи великолепным дирижером, он постоянно привлекал своих учеников к игре в симфоническом оркестре. Они постепенно из скрипачей-одиночек превращались в хороших музыкантов оркестра, умели видеть свое место в общем хоре музыкантов, учились исполнять большое, созданное автором и дирижером произведение».
Анатолий Моисеевич Цукер в книге «Соломон Куцовский. Очерки жизни и творчества» пишет, что в 2005 году по семейным обстоятельствам в возрасте 82 лет Соломон Борисович был вынужден переехать в Германию.
Это было непростое решение. В таком почтенном возрасте начинать новую жизнь и в новом месте всегда сложно.
К счастью, за границей его постоянно посещали те ученики, которые тогда уже жили и успешно работали в странах Европы. До последнего дня своей жизни Куцовский давал концерты скрипичной музыки для немецкой публики. Его там любили и ценили.
Соломона Борисовича Куцовского не забывают и в Ростове. Конечно, его помнят ученики, которые стали продолжателями дела своего учителя. Другими словами, Соломон Борисович продолжает жить. Только теперь уже в своих учениках. Вообще, я считаю, что смысл жизни в преемственности. И если ты хочешь, чтобы дело всей твоей жизни жило, то воспитай тех, кто его продолжит. В этом смысле я считаю Соломона Борисовича счастливым человеком. Ведь он воспитал не одно поколение ярких и достойных музыкантов-скрипачей.
Георгий Багдыков