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Ростовский ИП намерен обанкротить рыбоводческую структуру олигарха Саввиди

Осетровую ферму олигарха Саввиди в Ростовской области могут признать банкротом

13 февраля 2024, 08:08
Фото: Hans Splinter/cc by sa-nd/flickr.com
Ростовский ИП намерен обанкротить рыбоводческую структуру олигарха Саввиди
Индивидуальный предприниматель Николай Карагашев решил судиться с рыбоводческой компанией «Донской осетр», входящей в структуру «Группы Агроком» Ивана Саввиди, подробности дела размещены в картотеке арбитражного суда.

Суд принял к производству иск ИП Карагашева к рыбоводческой компании «Донской осетр». Бизнесмен хочет признать фирму банкротом. Сумма и основания для подачи иска не уточняются.

Однако это не первый суд между Карагашевым и «Донским осетром». В прошлом году предприниматель уже судился с компанией. Он требовал возместить ему 637 тысяч рублей долга. ИП выкупил права на него у ООО «Казачка». Последней «Донской осетр» задолжал за аренду имущества.

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«Донской осетр» является одной из структур «Группы Агроком», принадлежащей олигарху Ивану Саввиди. Бенефициаром рыбоводческий компании значится Киряки Саввиди — супруга предпринимателя. Финансовые показатели фирмы оставляют желать лучшего. Согласно системе «Спарк» убыток компании в 2022 году превысил 14,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди.

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