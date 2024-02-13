Осетровую ферму олигарха Саввиди в Ростовской области могут признать банкротом

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Суд принял к производству иск ИП Карагашева к рыбоводческой компании «Донской осетр». Бизнесмен хочет признать фирму банкротом. Сумма и основания для подачи иска не уточняются.
Однако это не первый суд между Карагашевым и «Донским осетром». В прошлом году предприниматель уже судился с компанией. Он требовал возместить ему 637 тысяч рублей долга. ИП выкупил права на него у ООО «Казачка». Последней «Донской осетр» задолжал за аренду имущества.
«Донской осетр» является одной из структур «Группы Агроком», принадлежащей олигарху Ивану Саввиди. Бенефициаром рыбоводческий компании значится Киряки Саввиди — супруга предпринимателя. Финансовые показатели фирмы оставляют желать лучшего. Согласно системе «Спарк» убыток компании в 2022 году превысил 14,7 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Украина конфисковала акции, которые могли принадлежать ростовскому олигарху Саввиди.