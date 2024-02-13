Осетровую ферму олигарха Саввиди в Ростовской области могут признать банкротом

Однако это не первый суд между Карагашевым и «Донским осетром». В прошлом году предприниматель уже судился с компанией. Он требовал возместить ему 637 тысяч рублей долга. ИП выкупил права на него у ООО «Казачка». Последней «Донской осетр» задолжал за аренду имущества.