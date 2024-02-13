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Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону

Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону

13 февраля 2024, 10:30
Фото: rostovgazeta.ru
Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во вторник, 13 февраля, состоялась торжественная церемония открытия памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Памятник появился в центре города — на улице Пушкинской, его установили на этой неделе. Но до официального открытия он был накрыт тканью.

А во вторник жителям города наконец показали, как выглядит монумент. Жванецкого изобразили во весь рост в костюме с приподнятой головой и улыбкой на лице.

В центре Ростова установили памятник Михаилу Жванецкому
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Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.
Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.
Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.
Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.
Фото: rostovgazeta.ru

На церемонии открытия присутствовал глава региона Василий Голубев. При этом в момент открытия произошел скандал, так как одна из ростовчанок оказалась против установки монумента.

Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.

Ранее стало известно, что в Ростове поставят памятник погибшим от коронавируса медикам. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Памятник#Писатель#Михаил Жванецкий#Сатирик
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