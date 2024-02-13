Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Памятник появился в центре города — на улице Пушкинской, его установили на этой неделе. Но до официального открытия он был накрыт тканью.
А во вторник жителям города наконец показали, как выглядит монумент. Жванецкого изобразили во весь рост в костюме с приподнятой головой и улыбкой на лице.
На церемонии открытия присутствовал глава региона Василий Голубев. При этом в момент открытия произошел скандал, так как одна из ростовчанок оказалась против установки монумента.
Добавим, что Жванецкий был писателем-сатириком, актером и телеведущим.
Ранее стало известно, что в Ростове поставят памятник погибшим от коронавируса медикам. Материал на эту тему читайте по ссылке.