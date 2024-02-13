Подросток на Mercedes устроил смертельное ДТП в Ростове

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
17-летний парень за рулем Mercedes не справился с управлением и слетел с дороги в дерево. Удар был настолько сильным, что авто буквально развалилось на части. От его корпуса остались лишь фрагменты.
В результате ДТП погибла несовершеннолетняя девочка. Травмы получили сам водитель, а также его 25-летний и 19-летний пассажиры.
При этом в ГИБДД отмечают, что Mercedes, на котором разбились молодые люди, был снят с учета.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее водитель насмерть переехал пешехода-нарушителя в Ростове. Инцидент произошел на улице Казахской. Личность погибшего до сих пор не установлена.