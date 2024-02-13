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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Подросток на Mercedes устроил смертельное ДТП в Ростове

Подросток на Mercedes устроил смертельное ДТП в Ростове

13 февраля 2024, 11:21
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Подросток на Mercedes устроил смертельное ДТП в Ростове
В ночь на 13 февраля авария с участием несовершеннолетних произошла на 2-й Краснодарской улице, подробностями инцидента поделились в управлении ГИБДД Ростова.

17-летний парень за рулем Mercedes не справился с управлением и слетел с дороги в дерево. Удар был настолько сильным, что авто буквально развалилось на части. От его корпуса остались лишь фрагменты.

Подросток на Mercedes устроил смертельное ДТП в РостовеПодросток на Mercedes устроил смертельное ДТП в Ростове
Подросток на Mercedes устроил смертельное ДТП в Ростове
Фото: ГИБДД по Ростовской области
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В результате ДТП погибла несовершеннолетняя девочка. Травмы получили сам водитель, а также его 25-летний и 19-летний пассажиры.

При этом в ГИБДД отмечают, что Mercedes, на котором разбились молодые люди, был снят с учета.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее водитель насмерть переехал пешехода-нарушителя в Ростове. Инцидент произошел на улице Казахской. Личность погибшего до сих пор не установлена.

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