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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Ростовчанка рассказала, почему ее везут в суд после открытия памятника Жванецкому

Полиция задержала противницу памятника Жванецкого в Ростове

13 февраля 2024, 13:10
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанка рассказала, почему ее везут в суд после открытия памятника Жванецкому
Ростовчанка Надежда Кофейникова сообщила корреспонденту RostovGazeta, что сейчас ее сопровождают в суд из-за ее вопросов по поводу установки в Ростове памятника Михаилу Жванецкого.

Напомним, что в Ростове на Пушкинской был установлен памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Сегодня 13 февраля он был торжественно открыт.

Однако на открытии не обошлось без скандала. Ростовчанка Надежда Кофейникова назвала сатирика русофобом. И задала вопрос — почему в столь непростое время в Ростове установили памятник Жванецкому?

«Он же не одобрял присоединение Крыма», — отмечает Надежда Кофейникова.

Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону
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Видео: rostovgazeta.ru

Собеседница рассказала, что задала эти вопросы при открытии памятника. А сейчас сотрудники полиции сопровождают ее в суд.

«Но я никого не оскорбляла, никого не толкала, не отказывалась предъявлять документы. У меня есть видео, на котором я все пыталась объяснить», — подчеркивает ростовчанка.

Ранее RostovGazeta сообщала подробности скандала, который произошел на открытии памятника Михаилу Жванецкому.

Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону
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