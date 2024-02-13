Полиция задержала противницу памятника Жванецкого в Ростове

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Напомним, что в Ростове на Пушкинской был установлен памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Сегодня 13 февраля он был торжественно открыт.
Однако на открытии не обошлось без скандала. Ростовчанка Надежда Кофейникова назвала сатирика русофобом. И задала вопрос — почему в столь непростое время в Ростове установили памятник Жванецкому?
«Он же не одобрял присоединение Крыма», — отмечает Надежда Кофейникова.
Собеседница рассказала, что задала эти вопросы при открытии памятника. А сейчас сотрудники полиции сопровождают ее в суд.
«Но я никого не оскорбляла, никого не толкала, не отказывалась предъявлять документы. У меня есть видео, на котором я все пыталась объяснить», — подчеркивает ростовчанка.
Ранее RostovGazeta сообщала подробности скандала, который произошел на открытии памятника Михаилу Жванецкому.