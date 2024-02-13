Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Напомним, на днях стало известно, что в Каспийске пропала ростовская спортсменка Анна Цомартова. Последний раз девушка попала на камеры видеонаблюдения во время прогулки по побережью Каспийского моря, после этого от нее не было никаких вестей.
Telegram-канал «ЧП Дагестан» объявил, что глава республики Дагестан Сергей Меликов взял дело о пропаже спортсменки на личный контроль. По данным авторов канала, мать девушки уже пригласили в управление Следственного комитета Республики, чтобы женщина ознакомилась с собранными данными о возможном местонахождении девушки.
Позднее сообщество «Новости Осетии» в «ВКонтакте» объявило, что к поискам 22-летней спортсменки подключили водолазов.
Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева рассказала, что помимо водолазов в море вышли катера, которые будут исследовать прибрежную зону в районе исчезновения девушки.
«Все возможные средства и способы подключены для поиска», — добавила Гаяна Гариева.
Ранее сообщалось, что Анна Цомартова пропала при загадочных обстоятельствах.