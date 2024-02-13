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Published Сегодня, 13:40

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Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы

Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы

13 февраля 2024, 13:40
Фото: видео ТГ ЧП Дагестан / 29.mchs.gov.ru
Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы
В Дагестане продолжаются поиски пропавшей спортсменки из Ростова Анны Цомартовой, девушку ищут водолазы, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, на днях стало известно, что в Каспийске пропала ростовская спортсменка Анна Цомартова. Последний раз девушка попала на камеры видеонаблюдения во время прогулки по побережью Каспийского моря, после этого от нее не было никаких вестей.

Telegram-канал «ЧП Дагестан» объявил, что глава республики Дагестан Сергей Меликов взял дело о пропаже спортсменки на личный контроль. По данным авторов канала, мать девушки уже пригласили в управление Следственного комитета Республики, чтобы женщина ознакомилась с собранными данными о возможном местонахождении девушки.

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Позднее сообщество «Новости Осетии» в «ВКонтакте» объявило, что к поискам 22-летней спортсменки подключили водолазов.

Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева рассказала, что помимо водолазов в море вышли катера, которые будут исследовать прибрежную зону в районе исчезновения девушки.

«Все возможные средства и способы подключены для поиска», — добавила Гаяна Гариева.

Ранее сообщалось, что Анна Цомартова пропала при загадочных обстоятельствах.

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