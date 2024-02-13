Ростовчанам объяснили, стоит ли покупать китайские машины

Newia.ru пишет, что во многих из этих автомобилей предусмотрены полезные функции, такие как климат-контроль, круиз-контроль и доступ в салон без ключа. Кроме того, китайские автомобили обычно имеют длительный период гарантии. Какой именно? Большинство моделей из Китая предлагают гарантию на пять лет или до пробега 150 тысяч километров — что наступит раньше.