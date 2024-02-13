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Published Сегодня, 17:56

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Ростовчанам объяснили, стоит ли покупать китайские машины

Ростовчанам объяснили, стоит ли покупать китайские машины

13 февраля 2024, 17:56
В России, в том числе Ростовской области, из-за дефицита автомобилей становятся все популярнее китайские марки. Издание Newia выяснило, какие у них плюсы и минусы.

Российские потребители давно привыкли считать, что товары, произведенные в Китае, обычно низкого качества, и предпочитают выбирать альтернативы. Однако современные эксперты утверждают, что большинство дефектных товаров из Китая создаются в неофициальных условиях, в то время как продукция, произведенная на заводах, может быть весьма качественной. Поэтому китайские автомобили, поставляемые в Россию, могут успешно конкурировать с автомобилями других производителей.

Марки китайского автопрома, такие как Chery, Geely, Haval, Zotye, уже хорошо известны на российском рынке. Их цены доступны по сравнению с европейскими, японскими или корейскими аналогами, а стильный дизайн кузовов с хромированными вставками придает им дополнительный шарм.

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Newia.ru пишет, что во многих из этих автомобилей предусмотрены полезные функции, такие как климат-контроль, круиз-контроль и доступ в салон без ключа. Кроме того, китайские автомобили обычно имеют длительный период гарантии. Какой именно? Большинство моделей из Китая предлагают гарантию на пять лет или до пробега 150 тысяч километров — что наступит раньше.

Однако у китайских автомобилей также есть недостатки, включая относительно низкое качество материалов в салоне и отделке кузова. Кроме того, автомобили из Китая обычно теряют в цене быстрее, чем аналогичные модели из других стран.

Например, в то время как «европейцы» или «японцы» могут потерять в среднем 8−10% своей стоимости за год, китайский автомобиль за тот же период может потерять от 12 до 15% от первоначальной цены.

Ранее были названы пять моделей машин, которые в Ростовской области покупают чаще всего.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автомобили#Ростов#Качество#Китайские машины
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