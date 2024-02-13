Ростовчане стали массово скупать золото

По наблюдениям консультантов, ростовчанки предпочитают покупать изделия из желтого золота, как правило, это цепочки и браслеты. А вот вкус в камнях у женщин изменился, если раньше дамы предпочитали сапфиры, рубины и аметисты, то сейчас отдают предпочтение качественным бриллиантам в оправе из белого золота.