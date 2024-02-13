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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Ростовчане стали массово скупать золото

Ростовчане стали массово скупать золото

13 февраля 2024, 15:58
Фото: 1MI
Ростовчане стали массово скупать золото

В Ростове резко вырос спрос на золотые украшения с бриллиантами

В Ростове спрос на ювелирные украшения вырос на 15% по сравнению с 2023 годом, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на консультантов ювелирных магазинов рассказал, что, несмотря на появление украшений из золота и серебра на маркетплейсах, люди стали чаще покупать ювелирные изделия в специализированных салонах.

По словам консультантов, с 2023 года спрос на украшения вырос примерно на 10-15%. При этом ростовчан не смущает и рост цен на драгметаллы.

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Консультант одного из ростовских ювелирных салонов заявила изданию, что за 15 лет ее работы и многочисленные кризисы спрос на золото ни разу не снижался, а ежедневно в салоны приходят десятки людей, желающих приобрести себе какую-нибудь вещицу из драгоценных металлов.

«Желание покупать дорогие изделия у жителей не уменьшилось, а, наоборот, даже увеличилось», — сказано в сообщении.

По наблюдениям консультантов, ростовчанки предпочитают покупать изделия из желтого золота, как правило, это цепочки и браслеты. А вот вкус в камнях у женщин изменился, если раньше дамы предпочитали сапфиры, рубины и аметисты, то сейчас отдают предпочтение качественным бриллиантам в оправе из белого золота.

Специалисты считают, что спрос на украшения среди ростовчан вызван ростом доходов и является признаком восстановления экономики.

Ранее ростовчанка подменила золото бижутерией, лишив продавца 700 тысяч рублей.

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