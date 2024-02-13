Ростовчане стали массово скупать золото

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Портал Donday со ссылкой на консультантов ювелирных магазинов рассказал, что, несмотря на появление украшений из золота и серебра на маркетплейсах, люди стали чаще покупать ювелирные изделия в специализированных салонах.
По словам консультантов, с 2023 года спрос на украшения вырос примерно на 10-15%. При этом ростовчан не смущает и рост цен на драгметаллы.
Консультант одного из ростовских ювелирных салонов заявила изданию, что за 15 лет ее работы и многочисленные кризисы спрос на золото ни разу не снижался, а ежедневно в салоны приходят десятки людей, желающих приобрести себе какую-нибудь вещицу из драгоценных металлов.
«Желание покупать дорогие изделия у жителей не уменьшилось, а, наоборот, даже увеличилось», — сказано в сообщении.
По наблюдениям консультантов, ростовчанки предпочитают покупать изделия из желтого золота, как правило, это цепочки и браслеты. А вот вкус в камнях у женщин изменился, если раньше дамы предпочитали сапфиры, рубины и аметисты, то сейчас отдают предпочтение качественным бриллиантам в оправе из белого золота.
Специалисты считают, что спрос на украшения среди ростовчан вызван ростом доходов и является признаком восстановления экономики.
Ранее ростовчанка подменила золото бижутерией, лишив продавца 700 тысяч рублей.