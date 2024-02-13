В Ростове фасад «Дома с ангелами» обрушился на машину

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Местная жительница рассказала, что шла с работы домой и на нее чуть не упала часть фасада. По ее словам, куски бетона рухнули на автомобиль и пробили лобовое стекло.
«Дом начал рушиться на глазах прохожих… Разбило лобовое стекло припаркованной машины. Неделю назад уже пробивало камнями металлический навес. Все, что сделали — поменяли листы», — заявила ростовчанка.
Она добавила, что обратилась в экстренные службы, после чего эту территорию огородили.
При этом в январе жители жаловались, что с фасада «Дома с ангелами» кирпичи пробили крышу пешеходного перехода на улице Московской. Материал на эту тему читайте по ссылке.