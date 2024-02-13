rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Ростове фасад «Дома с ангелами» обрушился на машину

В Ростове фасад «Дома с ангелами» обрушился на машину

13 февраля 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону продолжает осыпаться дом на улице Московская, 72, сообщили очевидцы в Telegram.

Местная жительница рассказала, что шла с работы домой и на нее чуть не упала часть фасада. По ее словам, куски бетона рухнули на автомобиль и пробили лобовое стекло.

«Дом начал рушиться на глазах прохожих… Разбило лобовое стекло припаркованной машины. Неделю назад уже пробивало камнями металлический навес. Все, что сделали — поменяли листы», — заявила ростовчанка.

Фото: Это Ростов — ТГ

Она добавила, что обратилась в экстренные службы, после чего эту территорию огородили.

При этом в январе жители жаловались, что с фасада «Дома с ангелами» кирпичи пробили крышу пешеходного перехода на улице Московской. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-ДонуЛогвиненко заявил, что болел, когда обрушился дом на Нариманова в РостовеРежим ЧС ввели из-за обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Экстренные службы#Фундамент#Происшествия#Дом с ангелами
Подпишитесь
В Ростовской области жители сидят без света, воды и квалифицированных гинекологов
Вчера, 15:22
Кто назвал «Ольгой» бушующий в Ростовской области циклон
Вчера, 13:03
Активист сообщил об остановленном строительстве скоростного трамвая в Ростове
Вчера, 14:03
Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей
Вчера, 14:11
Индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям
Вчера, 15:33
Ростовчан заверили в стремительном росте качества жизни
Вчера, 15:46