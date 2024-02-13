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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Ростовчанку, устроившую скандал на открытии памятника Жванецкому, доставили в суд

Ростовчанку, устроившую скандал на открытии памятника Жванецкому, доставили в суд

13 февраля 2024, 14:30
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанку, устроившую скандал на открытии памятника Жванецкому, доставили в суд
В Ростове доставили в Кировский суд женщину, выступившую против установки памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, об этом сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Напомним, во вторник, 13 февраля, в Ростове состоялось торжественное открытие памятника уроженцу Одессы, знаменитому артисту и писателю Михаилу Жванецкому. Однако это устроило не всех ростовчан.

Одна из прохожих выступила против открытия памятника, объяснив это сомнительными высказываниями самого Жванецкого.

Полиция задержала противницу памятника Жванецкого в Ростове
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По словам корреспондента, в настоящий момент женщину доставили в Кировский районный суд Ростова.По словам корреспондента, в настоящий момент женщину доставили в Кировский районный суд Ростова.
По словам корреспондента, в настоящий момент женщину доставили в Кировский районный суд Ростова.
Фото: rostovgazeta.ru

По словам корреспондента, в настоящий момент женщину доставили в Кировский районный суд Ростова. Собеседник корреспондента рассказал, что Надежде Кофейниковой предъявили обвинения в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

«Посчитали, что она кому-то нагрубила, 19.3 [прим. редакции — КоАП РФ] ее статья, сейчас привлекают. Сопротивление или неповиновение законному распоряжению сотрудникам полиции», — рассказал источник, добавив, что к Надежде подошла сотрудник полиции и потребовала остановить видеосъемку мероприятия и ее самой.

Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются. Корреспондент RostovGazeta позвонил в пресс-службу полиции. Там ответили, что в данный момент устанавливаются все подробности инцидента.

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