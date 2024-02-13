Ростовчанку, устроившую скандал на открытии памятника Жванецкому, доставили в суд

«Посчитали, что она кому-то нагрубила, 19.3 [прим. редакции — КоАП РФ] ее статья, сейчас привлекают. Сопротивление или неповиновение законному распоряжению сотрудникам полиции», — рассказал источник, добавив, что к Надежде подошла сотрудник полиции и потребовала остановить видеосъемку мероприятия и ее самой.