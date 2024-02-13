Ростовчанку, устроившую скандал на открытии памятника Жванецкому, доставили в суд

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Напомним, во вторник, 13 февраля, в Ростове состоялось торжественное открытие памятника уроженцу Одессы, знаменитому артисту и писателю Михаилу Жванецкому. Однако это устроило не всех ростовчан.
Одна из прохожих выступила против открытия памятника, объяснив это сомнительными высказываниями самого Жванецкого.
По словам корреспондента, в настоящий момент женщину доставили в Кировский районный суд Ростова. Собеседник корреспондента рассказал, что Надежде Кофейниковой предъявили обвинения в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.
«Посчитали, что она кому-то нагрубила, 19.3 [прим. редакции — КоАП РФ] ее статья, сейчас привлекают. Сопротивление или неповиновение законному распоряжению сотрудникам полиции», — рассказал источник, добавив, что к Надежде подошла сотрудник полиции и потребовала остановить видеосъемку мероприятия и ее самой.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются. Корреспондент RostovGazeta позвонил в пресс-службу полиции. Там ответили, что в данный момент устанавливаются все подробности инцидента.