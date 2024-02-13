Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону

Однако во время торжественной церемонии произошел скандал, когда одна из местных жительниц выразила свое несогласие с установкой скульптуры. Ей не нравится личность Жванецкого, из-за чего она пыталась донести свою позицию до остальных, поэтому множество людей оказались втянуты в этот спор. Ростовчанка говорила на повышенных тонах и ее пытались успокоить, а после она покинула Пушкинскую, отправившись по своим делам.