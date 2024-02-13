Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
На этой неделе в центре города, на улице Пушкинской, установили памятник, который до официального открытия был скрыт под тканью. Его посвятили писателю Михаилу Жванецкому.
Во вторник состоялось официальное открытие и стало известно, как выглядит этот монумент. Фигура Жванецкого изображена в полный рост, он стоит в костюме с поднятой головой и улыбкой на лице.
Однако во время торжественной церемонии произошел скандал, когда одна из местных жительниц выразила свое несогласие с установкой скульптуры. Ей не нравится личность Жванецкого, из-за чего она пыталась донести свою позицию до остальных, поэтому множество людей оказались втянуты в этот спор. Ростовчанка говорила на повышенных тонах и ее пытались успокоить, а после она покинула Пушкинскую, отправившись по своим делам.
Добавим, что Жванецкий, был известен как писатель-сатирик, актер и телеведущий.
Ранее стало известно, что в Ростове поставят памятник погибшим от коронавируса медикам.