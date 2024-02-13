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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону

Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону

13 февраля 2024, 10:36
Фото: rostovgazeta.ru
Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время церемонии открытия памятника Жванецкому местная жительница устроила скандал, сообщил корреспондент RostovGazeta.

На этой неделе в центре города, на улице Пушкинской, установили памятник, который до официального открытия был скрыт под тканью. Его посвятили писателю Михаилу Жванецкому.

Во вторник состоялось официальное открытие и стало известно, как выглядит этот монумент. Фигура Жванецкого изображена в полный рост, он стоит в костюме с поднятой головой и улыбкой на лице.

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Однако во время торжественной церемонии произошел скандал, когда одна из местных жительниц выразила свое несогласие с установкой скульптуры. Ей не нравится личность Жванецкого, из-за чего она пыталась донести свою позицию до остальных, поэтому множество людей оказались втянуты в этот спор. Ростовчанка говорила на повышенных тонах и ее пытались успокоить, а после она покинула Пушкинскую, отправившись по своим делам.

Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону
Видео: rostovgazeta.ru

Добавим, что Жванецкий, был известен как писатель-сатирик, актер и телеведущий.

Ранее стало известно, что в Ростове поставят памятник погибшим от коронавируса медикам.

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