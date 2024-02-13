Стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом

Издание Rostov.Kp пишет, что когда его привели в комнату для исполнения смертного приговора, она выглядела практически как обычный кабинет для допросов в тюрьме. Кто-то из присутствующих попросил Чикатило оставить свою подпись на книге, где рассказывалось о нем, как о самом известном маньяке.