Стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом

Posted Сегодня, 20:35
Published Сегодня, 20:35
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
Напомним, что 30 лет назад был казнен серийный маньяк Андрей Чикатило, ответственный за смерть более пятидесяти человек. Приговор был исполнен 14 февраля 1994 года.
В ходе судебного процесса родственники жертв не могли спокойно наблюдать за происходящим — они рыдали, теряли сознание и требовали выдачи им обвиняемого.
Однако, когда было объявлено о вынесении приговора подсудимому — смертной казни, зал суда отреагировал аплодисментами.
В то же время сам убийца до последнего момента надеялся на то, что смертную казнь заменят ему пожизненным заключением. Из камеры тюрьмы в Новочеркасске он постоянно направлял жалобы и прошения.
Издание Rostov.Kp пишет, что когда его привели в комнату для исполнения смертного приговора, она выглядела практически как обычный кабинет для допросов в тюрьме. Кто-то из присутствующих попросил Чикатило оставить свою подпись на книге, где рассказывалось о нем, как о самом известном маньяке.
Чикатило, еще не осознавший полностью, что происходит, написал на титульном листе что-то вроде: «Спасибо вам и всем, кто страдал вместе со мной. Пусть больше не будет преступников или больных, подобных мне».
Затем ему объявили указ президента о том, что его прошение о помиловании отклонено, и приговор остается в силе. Чикатило, возможно, не понял или не поверил. Он спросил: «Так что теперь? Меня расстреляют?»
После этого прозвучал приказ исполнять приговор.