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Маньяк Чикатило перед расстрелом написал ростовскому полицейскому письмо

Стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом

13 февраля 2024, 20:35
Фото: 1MI

Маньяк Чикатило перед расстрелом написал ростовскому полицейскому письмо

Следователь Амурхан Яндиев, который вел дело Андрея Чикатило в Ростовской области, рассказал подробности о маньяке, пишут СМИ.

Напомним, что 30 лет назад был казнен серийный маньяк Андрей Чикатило, ответственный за смерть более пятидесяти человек. Приговор был исполнен 14 февраля 1994 года.

В ходе судебного процесса родственники жертв не могли спокойно наблюдать за происходящим — они рыдали, теряли сознание и требовали выдачи им обвиняемого.

Однако, когда было объявлено о вынесении приговора подсудимому — смертной казни, зал суда отреагировал аплодисментами.

В то же время сам убийца до последнего момента надеялся на то, что смертную казнь заменят ему пожизненным заключением. Из камеры тюрьмы в Новочеркасске он постоянно направлял жалобы и прошения.

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Издание Rostov.Kp пишет, что когда его привели в комнату для исполнения смертного приговора, она выглядела практически как обычный кабинет для допросов в тюрьме. Кто-то из присутствующих попросил Чикатило оставить свою подпись на книге, где рассказывалось о нем, как о самом известном маньяке.

Чикатило, еще не осознавший полностью, что происходит, написал на титульном листе что-то вроде: «Спасибо вам и всем, кто страдал вместе со мной. Пусть больше не будет преступников или больных, подобных мне».

Затем ему объявили указ президента о том, что его прошение о помиловании отклонено, и приговор остается в силе. Чикатило, возможно, не понял или не поверил. Он спросил: «Так что теперь? Меня расстреляют?»

После этого прозвучал приказ исполнять приговор.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Судебный процесс#Чикатило#Маньяк#Смертная казнь
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