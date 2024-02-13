В Ростове назвали профессии с зарплатами от 100 тысяч рублей

Согласно данным аналитиков, в Ростове рейтинг высокооплачиваемой работы возглавили менеджеры по продажам с зарплатой от 110 до 170 тысяч рублей, второе место занимает медицинский эксперт со средней зарплатой 110 тысяч рублей, тройку лидеров замыкают монтажники металлоконструкций и трубопроводов — им обещают зарплаты от 100 до 120 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают заведующий художественно-постановочной частью театра и врач УЗИ для детей с зарплатами от 100 тысяч рублей.