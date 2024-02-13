В Ростове назвали профессии с зарплатами от 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В феврале сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 170 тысяч вакансий в городах-миллионниках, чтобы выяснить, какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми в крупных городах России.
Так самые высокие зарплаты в большинстве городов предлагали сотрудникам сферы ритейла, оптовых продаж, строительства, логистики, а также сферах услуг, здравоохранения и в IT. При этом Ростов-на-Дону и Краснодар оказались в числе городов, где высоко оценивают труд врачей.
Согласно данным аналитиков, в Ростове рейтинг высокооплачиваемой работы возглавили менеджеры по продажам с зарплатой от 110 до 170 тысяч рублей, второе место занимает медицинский эксперт со средней зарплатой 110 тысяч рублей, тройку лидеров замыкают монтажники металлоконструкций и трубопроводов — им обещают зарплаты от 100 до 120 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают заведующий художественно-постановочной частью театра и врач УЗИ для детей с зарплатами от 100 тысяч рублей.
Напомним, в конце января в список высокооплачиваемых и дефицитных профессий вошла должность курьера, в зависимости от организации и профессиональных обязанностей курьеры могут зарабатывать до 140 тысяч рублей в месяц. При этом конкуренция в отрасли доставок очень низкая — на одну вакансию приходятся всего 2,4 резюме.
Ранее в Ростове начали искать саперов на зарплату 200 тысяч рублей.