В Ростове собирают митинги, пока власти готовятся изменить Генплан города

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Во вторник, 13 февраля, в Ростове торжественно открыли памятник знаменитому писателю, телеведущему и Народному артисту России Михаилу Жванецкому. Его фигуру установили на улице Пушкинской в районе пересечения с проспектом Чехова. На постаменте Жванецкий изображен в полный рост, он харизматично улыбается, вскинув голову.
На торжественной церемонии открытия, на которой присутствовали члены семьи Жванецкого, губернатор Василий Голубев, а также друг писателя музыкант Евгений Моргулис, одна из женщин выступила против установки памятника Михаилу Жванецкому, заявив, что при жизни мужчина делал противоречивые политические заявления и якобы проявлял себя как русофоб.
Это привлекло внимание правоохранителей, которые присутствовали на открытии памятника из-за большого скопления людей. В итоге женщину задержали и доставили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, по данным RostovGazeta, в отношении нее составили протокол о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.
Корреспондент издания сообщил, что Надежду Кофейникову оштрафовали на две тысячи рублей.
Еще одной важной новостью дня стало опровержение слухов о том, что в Ростове пройдет митинг жильцов аварийных домов.
На днях в Ростове распространились сообщения о том, что активистам удалось согласовать митинг собственников жилья в аварийных домах города. Однако в пресс-службе администрации объявили, что не получали подобных заявлений, а потому и разрешения на проведение подобного мероприятия никто не выдавал.
Представители администрации добавили, что на прошлой неделе им поступил запрос от одной из партий, желающей провести митинг в честь 106-й годовщины со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это мероприятие действительно одобрили в администрации Октябрьского района.
Власти напоминают ростовчанам, что участие в незаконных публичных мероприятиях может грозить им административной ответственностью.
Самой важной новостью дня стали планы департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону заказать работы по подготовке проекта изменений, которые внесут в Генплан города.
Согласно данным закупки, за 15,8 миллиона рублей подрядчику предстоит разработать новый план размещения различных объектов инфраструктуры Ростова, а также подготовить обоснования вариантов своей планировки. Изменения должны служить целям улучшения качества жизни ростовчан и помочь развитию города в будущем.
Выполнить контракт необходимо в течение двух лет — до конца 2025 года. Подрядчика объявят 4 марта.