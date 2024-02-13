В Ростове собирают митинги, пока власти готовятся изменить Генплан города

На днях в Ростове распространились сообщения о том, что активистам удалось согласовать митинг собственников жилья в аварийных домах города. Однако в пресс-службе администрации объявили, что не получали подобных заявлений, а потому и разрешения на проведение подобного мероприятия никто не выдавал.