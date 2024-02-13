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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:12

Понадобилась реконструкция костей: школьница выжила, упав с 16 этажа в Ростове

В Ростове врачи спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую с 16-го этажа

13 февраля 2024, 08:10
Понадобилась реконструкция костей: школьница выжила, упав с 16 этажа в Ростове
В ОДКБ Ростова в бессознательном состоянии доставили 14-летнюю девочку, выпавшую с 16-го этажа, подробностями ее спасения поделился Минздрав региона.

Сначала состояние школьницы стабилизировали. У нее были сломаны обе голени, кости таза, повздошная кость была разрушена полностью.

Медики решили проводить полную реконструкцию костей, сделать это нужно было одномоментно. Операция с привлечением опытных специалистов прошла успешно — кости укрепили винтами и пластинами.

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Врачи отмечают, что девочка сможет полноценно встать на ноги.Врачи отмечают, что девочка сможет полноценно встать на ноги.
Врачи отмечают, что девочка сможет полноценно встать на ноги.
Фото: Минздрав Ростовской области

Примерно через два месяца у юной пациентки снимут металлоконструкции. После этого наступит длительный процесс реабилитации. Врачи отмечают, что девочка сможет полноценно встать на ноги.

При каких обстоятельствах школьница выпала с такой высоты, неизвестно.

Ранее боец поп-ММА Веном выпал с десятого этажа в Ростове и смог выжить. Спортсмена от гибели спасла припаркованная под окнами машина.

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