В Ростове врачи спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую с 16-го этажа

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Сначала состояние школьницы стабилизировали. У нее были сломаны обе голени, кости таза, повздошная кость была разрушена полностью.
Медики решили проводить полную реконструкцию костей, сделать это нужно было одномоментно. Операция с привлечением опытных специалистов прошла успешно — кости укрепили винтами и пластинами.
Примерно через два месяца у юной пациентки снимут металлоконструкции. После этого наступит длительный процесс реабилитации. Врачи отмечают, что девочка сможет полноценно встать на ноги.
При каких обстоятельствах школьница выпала с такой высоты, неизвестно.
Ранее боец поп-ММА Веном выпал с десятого этажа в Ростове и смог выжить. Спортсмена от гибели спасла припаркованная под окнами машина.