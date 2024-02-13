В Ростовской области распространяют очередной фейк о Каменском химкомбинате

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Один из Telegram-каналов начал распространять фейк о задержании охранника «Комбината „Каменский“. Говорится будто он „сливал“ данные СБУ и вербовал людей.
Автор даже приложил видео с задержанием мужчины. Только им оказался совсем не охранник. Ролик сняли еще в 2022 году, а задерживали тогда Владимира Кульбацкого за создание вооруженного формирования.
В том же году ему вынесли приговор и назначили более семи лет колонии. Никакого отношения к химкомбинату он не имеет. Отметим, что это уже не первый фейк, который СБУ распространяет о Каменском химкомбинате.
Ранее украинские спецслужбы рассылали фейковые угрозы в школьные чаты Батайска. Материал на эту тему читайте по ссылке.