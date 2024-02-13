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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:09

В Ростовской области гуляет фейк о задержании шпиона СБУ с химкомбината

В Ростовской области распространяют очередной фейк о Каменском химкомбинате

13 февраля 2024, 08:06
Фото: flickr.com/cc by 2.0/iaea_imagebank
В Ростовской области гуляет фейк о задержании шпиона СБУ с химкомбината
Распространяемая в Интернете информации о задержании сотрудника химкомбината в Каменске Ростовской области за помощь ВСУ не соответствует действительности, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Один из Telegram-каналов начал распространять фейк о задержании охранника «Комбината „Каменский“. Говорится будто он „сливал“ данные СБУ и вербовал людей.

Автор даже приложил видео с задержанием мужчины. Только им оказался совсем не охранник. Ролик сняли еще в 2022 году, а задерживали тогда Владимира Кульбацкого за создание вооруженного формирования.

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В том же году ему вынесли приговор и назначили более семи лет колонии. Никакого отношения к химкомбинату он не имеет. Отметим, что это уже не первый фейк, который СБУ распространяет о Каменском химкомбинате.

Ранее украинские спецслужбы рассылали фейковые угрозы в школьные чаты Батайска. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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