В Ростовской области осудили группировку, торгующую паленым алкоголем

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Сотрудникам УФСБ по Ростовской области удалось вскрыть и пресечь незаконную деятельность межрегиональной группировки, которая специализировалась на незаконном производстве, хранении и продаже контрафактного алкоголя в Ростове и Ростовской области.
Всего членов этой группировки шестеро. По данным ФСБ, Костя Алавердов, Альберт Юханаев, Роланд Ионанов, Каро Арутюнян, Ренад Ионанов и Ваагн Хачатрян организовали в Ростове и Ростовской области нелегальное производство алкоголя и спиртосодержащей продукции. В ходе обысков сотрудники ФСБ задокументировали и изъяли у подозреваемых автоматическую линию по розливу алкоголя, более 7,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя и более 5,6 тысячи литров фармацевтического спирта стоимостью около 1,88 миллиона рублей.
Аксайский районный суд Ростовской области признал мужчин виновными в незаконном производстве и обороте алкоголя, производстве контрафактной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
В итоге Алавердова приговорили к пяти годам колонии строгого режима, Арутюняна к заключению в колонии общего режима в течение пяти лет, Роланда Ионанова, Юханаева и Хачатряна — к четырем годам колонии. Самый маленький срок получил Ренад Ионанов, он проведет в колонии общего режима только три года.
Ранее в Ростовской области обнаружили канал по нелегальному ввозу табака в регион.