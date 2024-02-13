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В Ростовской области осудили шестерых мужчин, торгующих паленым алкоголем в Ростове

В Ростовской области осудили группировку, торгующую паленым алкоголем

13 февраля 2024, 15:47
Фото: Pxhere
В Ростовской области осудили шестерых мужчин, торгующих паленым алкоголем в Ростове
В Ростовской области осудили членов межрегиональной группировки, которые разливали и торговали контрафактным алкоголем, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Сотрудникам УФСБ по Ростовской области удалось вскрыть и пресечь незаконную деятельность межрегиональной группировки, которая специализировалась на незаконном производстве, хранении и продаже контрафактного алкоголя в Ростове и Ростовской области.

Всего членов этой группировки шестеро. По данным ФСБ, Костя Алавердов, Альберт Юханаев, Роланд Ионанов, Каро Арутюнян, Ренад Ионанов и Ваагн Хачатрян организовали в Ростове и Ростовской области нелегальное производство алкоголя и спиртосодержащей продукции. В ходе обысков сотрудники ФСБ задокументировали и изъяли у подозреваемых автоматическую линию по розливу алкоголя, более 7,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя и более 5,6 тысячи литров фармацевтического спирта стоимостью около 1,88 миллиона рублей.

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Аксайский районный суд Ростовской области признал мужчин виновными в незаконном производстве и обороте алкоголя, производстве контрафактной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

В итоге Алавердова приговорили к пяти годам колонии строгого режима, Арутюняна к заключению в колонии общего режима в течение пяти лет, Роланда Ионанова, Юханаева и Хачатряна — к четырем годам колонии. Самый маленький срок получил Ренад Ионанов, он проведет в колонии общего режима только три года.

Ранее в Ростовской области обнаружили канал по нелегальному ввозу табака в регион.

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