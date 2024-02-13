В Ростовской области осудили группировку, торгующую паленым алкоголем

Всего членов этой группировки шестеро. По данным ФСБ, Костя Алавердов, Альберт Юханаев, Роланд Ионанов, Каро Арутюнян, Ренад Ионанов и Ваагн Хачатрян организовали в Ростове и Ростовской области нелегальное производство алкоголя и спиртосодержащей продукции. В ходе обысков сотрудники ФСБ задокументировали и изъяли у подозреваемых автоматическую линию по розливу алкоголя, более 7,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя и более 5,6 тысячи литров фармацевтического спирта стоимостью около 1,88 миллиона рублей.