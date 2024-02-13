В Ростовской области под МЭОК выделили более 41 гектара земли

Во вторник, 13 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ, который позволит перевести участки земли в Неклиновском районе из категории сельхозземель в земли промышленности, энергетики и другого назначения. Речь идет о крупных участках земли, находящихся в собственности Мнацагана Хаишбашяна и Такуин Гогорян.