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В Ростовской области под МЭОК выделили более 41 гектара земли

В Ростовской области под МЭОК выделили более 41 гектара земли

13 февраля 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области под МЭОК выделили более 41 гектара земли
В Ростовской области Неклиновский МЭОК разместят на сельскохозяйственных землях, документ появился на портале донского правительства.

Во вторник, 13 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ, который позволит перевести участки земли в Неклиновском районе из категории сельхозземель в земли промышленности, энергетики и другого назначения. Речь идет о крупных участках земли, находящихся в собственности Мнацагана Хаишбашяна и Такуин Гогорян.

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Общая площадь участков, находящихся в их владении, составляет 41,27 гектара, теперь эту территорию хотят использовать для реконструкции и эксплуатации Неклиновского МЭОКа.

Ранее стало известно, что РЭО выделит для строительства Новочеркасского МЭОКа около трех миллиардов рублей.

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