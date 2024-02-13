В Ростовской области под МЭОК выделили более 41 гектара земли

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Во вторник, 13 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ, который позволит перевести участки земли в Неклиновском районе из категории сельхозземель в земли промышленности, энергетики и другого назначения. Речь идет о крупных участках земли, находящихся в собственности Мнацагана Хаишбашяна и Такуин Гогорян.
Общая площадь участков, находящихся в их владении, составляет 41,27 гектара, теперь эту территорию хотят использовать для реконструкции и эксплуатации Неклиновского МЭОКа.
Ранее стало известно, что РЭО выделит для строительства Новочеркасского МЭОКа около трех миллиардов рублей.