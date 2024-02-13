Раковую ферму выставили на продажу в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В начале февраля частное лицо выставило на продажу рыборазводный завод в Ростовской области. Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.
По словам продавца, у завода есть собственная территория площадью 1,8 гектара и 50 бассейнов объемом 14 кубических метров. Кроме того, на заводе есть собственная кислородная станция и газовая станция с трансформаторами. Стоимость завода составляет 30 миллионов рублей.
Владелец не стал уточнять, где именно он находится, но готов предоставить эту информацию покупателям.
Ранее у агрофирмы из Ростовской области по суду изъяли рыбное пастбище.