Раковую ферму выставили на продажу в Ростовской области

По словам продавца, у завода есть собственная территория площадью 1,8 гектара и 50 бассейнов объемом 14 кубических метров. Кроме того, на заводе есть собственная кислородная станция и газовая станция с трансформаторами. Стоимость завода составляет 30 миллионов рублей.