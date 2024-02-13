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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Ростовской области продают рыборазводный завод с раковой фермой

Раковую ферму выставили на продажу в Ростовской области

13 февраля 2024, 13:16
Фото: donland.ru
В Ростовской области продают рыборазводный завод с раковой фермой
В Ростовской области выставили на продажу завод по разведению рыбы с раковой фермой, лот появился на портале бесплатных объявлений.

В начале февраля частное лицо выставило на продажу рыборазводный завод в Ростовской области. Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.

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Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.
Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.
Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.
Предприятие занимается воспроизводством мальков, кроме того, на территории находится раковая ферма со своим собственным прудом.
Фото: авито.ру

По словам продавца, у завода есть собственная территория площадью 1,8 гектара и 50 бассейнов объемом 14 кубических метров. Кроме того, на заводе есть собственная кислородная станция и газовая станция с трансформаторами. Стоимость завода составляет 30 миллионов рублей.

Владелец не стал уточнять, где именно он находится, но готов предоставить эту информацию покупателям.

Ранее у агрофирмы из Ростовской области по суду изъяли рыбное пастбище.

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