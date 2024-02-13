В Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 году

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Если говорить о конкретных цифрах, то число убийств снизилось на 5,2%. Количество разбойных нападений сократилось в прошлом году на 6,1%. Также в полиции утверждают, что на 27,3% реже поступали сообщения об изнасилованиях.
Помимо этого начальник регионального управления МВД заверяет, что растут показатели ведомства по раскрываемости. Например, те же разбойные нападения раскрывают в 93,6% случаев, а грабежи — в 83,5% случаев. Выросла на 7,5% раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиками.
Напомним, в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек.