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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 году

В Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 году

13 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI
В Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 году

Число убийств резко сократилось в Ростовской области в 2023 году

Количество убийств снизилось в Ростовской области в 2023 году, рассказал «Интерфаксу» начальник ГУ МВД России по региону Олег Агарков.

Если говорить о конкретных цифрах, то число убийств снизилось на 5,2%. Количество разбойных нападений сократилось в прошлом году на 6,1%. Также в полиции утверждают, что на 27,3% реже поступали сообщения об изнасилованиях.

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Помимо этого начальник регионального управления МВД заверяет, что растут показатели ведомства по раскрываемости. Например, те же разбойные нападения раскрывают в 93,6% случаев, а грабежи — в 83,5% случаев. Выросла на 7,5% раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиками.

Напомним, в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Происшествия
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