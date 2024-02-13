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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

Власти разработают новый проект Генплана Ростова за 15,8 млн рублей

Власти разработают новый проект Генплана Ростова за 15,8 млн рублей

13 февраля 2024, 12:54
Фото: rostov-gorod.ru
Власти разработают новый проект Генплана Ростова за 15,8 млн рублей
Власти Ростова-на-Дону заказали подготовку проекта изменений в Генплан города, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В понедельник, 12 февраля, департамент архитектуры и градостроительства Ростова объявил открытый конкурс, чтобы найти компанию, которая подготовит проект по внесению изменений в Генплан города, рассчитанный на 2007–2025 годы. Стоимость работ составила более 15,83 миллиона рублей.

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Целью разработки проекта в документах указали рост качества жизни населения, а также обеспечение устойчивого развития территории. Исполнителю контракта предстоит разработать варианты территориального планирования Ростова и обосновать размещение различных объектов, а также определить инженерные мощности, необходимые для развития города, и подготовить перечень предложений по развитию инженерной инфраструктуры.

Контракт необходимо выполнить к 31 декабря 2025 года, победителя объявят 4 марта.

Ранее стало известно, что бизнесмен распланирует участок на левом берегу Дона, где находится роща.

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