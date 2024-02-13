Власти разработают новый проект Генплана Ростова за 15,8 млн рублей

Целью разработки проекта в документах указали рост качества жизни населения, а также обеспечение устойчивого развития территории. Исполнителю контракта предстоит разработать варианты территориального планирования Ростова и обосновать размещение различных объектов, а также определить инженерные мощности, необходимые для развития города, и подготовить перечень предложений по развитию инженерной инфраструктуры.