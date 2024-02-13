Власти Ростова опровергли заявления о согласованном митинге жильцов с Нариманова

Но добавили, что 7 февраля поступило заявление от одной из партий по поводу проведения митинга. Но его хотят посвятить 106-й годовщине со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это мероприятие согласовала администрация Октябрьского района.