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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Власти в Ростове-на-Дону опровергли заявления о согласованном митинге

Власти Ростова опровергли заявления о согласованном митинге жильцов с Нариманова

13 февраля 2024, 14:27
Фото: freepik
Власти в Ростове-на-Дону опровергли заявления о согласованном митинге
В Ростове-на-Дону не согласовывали митинг жителей аварийных домов, сообщили в городской администрации.

Ранее в чате жильцов дома на улице Нариманова, который частично обрушился, появилась информация о якобы согласованном властями митинге. Авторы приглашали присоединиться к мероприятию владельцев помещений в аварийных зданиях.

Но сейчас оказалась, что информация является фейковой.

«Уведомлений о проведении митингов жителей аварийных домов не поступало. Соответственно, разрешений не выдавалось», — уточнили в администрации.

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Но добавили, что 7 февраля поступило заявление от одной из партий по поводу проведения митинга. Но его хотят посвятить 106-й годовщине со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это мероприятие согласовала администрация Октябрьского района.

Местным жителям напомнили, что за участие в незаконных публичных акциях положена ответственность.

Ранее главе сельпо в Ростовской области трижды отказали в проведении митинга.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Митинг#Аварийные дома#Администрация#Улица Нариманова
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