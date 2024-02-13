Власти Ростова опровергли заявления о согласованном митинге жильцов с Нариманова

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Ранее в чате жильцов дома на улице Нариманова, который частично обрушился, появилась информация о якобы согласованном властями митинге. Авторы приглашали присоединиться к мероприятию владельцев помещений в аварийных зданиях.
Но сейчас оказалась, что информация является фейковой.
«Уведомлений о проведении митингов жителей аварийных домов не поступало. Соответственно, разрешений не выдавалось», — уточнили в администрации.
Но добавили, что 7 февраля поступило заявление от одной из партий по поводу проведения митинга. Но его хотят посвятить 106-й годовщине со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это мероприятие согласовала администрация Октябрьского района.
Местным жителям напомнили, что за участие в незаконных публичных акциях положена ответственность.
Ранее главе сельпо в Ростовской области трижды отказали в проведении митинга.