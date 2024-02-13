Выступившую против памятника Жванецкому жительницу Ростова оштрафовали на 2 тысячи

Однако торжественная церемония, на которой присутствовал губернатор Василий Голубев, члены семьи сатирика, а также музыкант Евгений Моргулис была омрачена скандалом. Одна из местных жительниц Надежда Кофейникова выступила против памятника писателю. Она назвала Жванецкого русофобом, заявила, что он был против присоединения Крыма к России, и поинтересовалась, зачем этот монумент решили установить именно сейчас — в непростое время.