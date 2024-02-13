Выступившую против памятника Жванецкому жительницу Ростова оштрафовали на 2 тысячи

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Напомним, что в Ростове на Пушкинской установили памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Сегодня 13 февраля он был торжественно открыт.
Однако торжественная церемония, на которой присутствовал губернатор Василий Голубев, члены семьи сатирика, а также музыкант Евгений Моргулис была омрачена скандалом. Одна из местных жительниц Надежда Кофейникова выступила против памятника писателю. Она назвала Жванецкого русофобом, заявила, что он был против присоединения Крыма к России, и поинтересовалась, зачем этот монумент решили установить именно сейчас — в непростое время.
Позднее стало известно, что Кофейникову задержали полицейские и сопроводили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Сама Надежда Кофейникова рассказала, что не оказывала сопротивления полиции, однако у нее не было с собой паспорта. Как сообщил адвокат ростовчанки, судья оштрафовал ее на 2 тысячи рублей. Свою вину женщина не признала. Пока неизвестно, будет ли Надежда Кофейникова и ее правозащитник обжаловать решение суда.