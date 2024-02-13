За неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В понедельник, 12 февраля, сотрудники Роспотребнадзора по Ростовской области объявили, что за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 21,9 тысячи дончан, заболевших ОРВИ. 49,4% случаев составили дети возрастом до 14 лет.
При этом, согласно данным надзорного органа, количество случаев гриппа за неделю увеличилось на 6,3% по сравнению с показателями предыдущей недели. Все заболевшие не были вакцинированы от гриппа.
В качестве профилактики гриппа и ОРВИ дончанам рекомендуют избегать контакта с зараженными, носить медицинскую маску, тщательно следить за гигиеной, а зараженным рекомендуют закрывать нос и рот платком во время кашля, избегать массового скопления людей. Также, чтобы не болеть, жителям Ростовской области рекомендуют вести здоровый образ жизни, высыпаться, чаще гулять на свежем воздухе.
При первых признаках недомогания дончанам рекомендуют вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.
Ранее один из районов Ростовской области оказался под карантином из-за бешеной собаки.