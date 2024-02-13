За неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан

В качестве профилактики гриппа и ОРВИ дончанам рекомендуют избегать контакта с зараженными, носить медицинскую маску, тщательно следить за гигиеной, а зараженным рекомендуют закрывать нос и рот платком во время кашля, избегать массового скопления людей. Также, чтобы не болеть, жителям Ростовской области рекомендуют вести здоровый образ жизни, высыпаться, чаще гулять на свежем воздухе.