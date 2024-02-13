Жильцы обрушившегося дома выйдут на митинг в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Напомним, в субботу, 27 января, начало разрушаться аварийное пятиэтажное здание на улице Нариманова. Инцидент произошел поздним вечером, людям пришлось экстренно покинуть дом без вещей и животных. На следующее утро рухнул один из подъездов.
Сам дом обещают расселить в этом году, попасть внутрь люди уже не смогут, так как здание признали опасным. Хотя они сами настаивают на том, что хотят забрать вещи.
Теперь ростовчане написали, что им одобрили митинг на 23 февраля на площади Ленина.
«Митинг согласован, что большая редкость, но мы добились», — заявили горожане, которые хотят там увидеть жильцов аварийных домов.
Добавим, что официальной информации о согласовании мероприятия властями не поступало, она уточняется.