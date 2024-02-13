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Жильцы обрушившегося дома выйдут на митинг в Ростове-на-Дону

Жильцы обрушившегося дома выйдут на митинг в Ростове-на-Дону

13 февраля 2024, 06:55
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы обрушившегося дома выйдут на митинг в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону состоится согласованный митинг из-за обрушившегося здания на улице Нариманова, сообщили местные жители в тематическом чате в Telegram.

Напомним, в субботу, 27 января, начало разрушаться аварийное пятиэтажное здание на улице Нариманова. Инцидент произошел поздним вечером, людям пришлось экстренно покинуть дом без вещей и животных. На следующее утро рухнул один из подъездов.

Сам дом обещают расселить в этом году, попасть внутрь люди уже не смогут, так как здание признали опасным. Хотя они сами настаивают на том, что хотят забрать вещи.

Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону
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Теперь ростовчане написали, что им одобрили митинг на 23 февраля на площади Ленина.

«Митинг согласован, что большая редкость, но мы добились», — заявили горожане, которые хотят там увидеть жильцов аварийных домов.

Добавим, что официальной информации о согласовании мероприятия властями не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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