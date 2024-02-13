Жители Ростовской области не могут выбраться из домов из-за потопа

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Они рассказали, что в населенном пункте в Азовском районе вода прибывает каждый день, поэтому люди оказались отрезаны от мира. Если понадобится скорая помощь, то он не сможет приехать.
«Администрация разводит руками, МЧС только заявки принимает. Людям нe предлагается помощь, дажe привезти продукты питания, нe говоря ужe о размещении жителей подтопленных домов в безопасном месте», — сообщил автор.
Отмечается, что люди начали сравнивать свою станицу с Венецией.
До этого уже поступали сообщения от жителей Азовского района, которые заявили о подтоплении после дождей.
Кроме того, жители хуторов Ленинакан, Красный Крым столкнулись с аналогичной ситуацией и снимали видео с прибывающей водой, а в некоторых местах затоплены оказались не только хозяйственные постройки, но и жилые дома.