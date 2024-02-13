rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Жители Ростовской области не могут выбраться из домов из-за потопа

Жители Ростовской области не могут выбраться из домов из-за потопа

13 февраля 2024, 12:13
Фото: 32.mchs.gov.ru
Жители Ростовской области не могут выбраться из домов из-за потопа
Жители станицы Грушевской в Ростовской области оказали заперты в своих домах из-за потопа, сообщили они в Telegram.

Они рассказали, что в населенном пункте в Азовском районе вода прибывает каждый день, поэтому люди оказались отрезаны от мира. Если понадобится скорая помощь, то он не сможет приехать.

«Администрация разводит руками, МЧС только заявки принимает. Людям нe предлагается помощь, дажe привезти продукты питания, нe говоря ужe о размещении жителей подтопленных домов в безопасном месте», — сообщил автор.

Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера
Узнать подробнее
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

Отмечается, что люди начали сравнивать свою станицу с Венецией.

До этого уже поступали сообщения от жителей Азовского района, которые заявили о подтоплении после дождей.

Кроме того, жители хуторов Ленинакан, Красный Крым столкнулись с аналогичной ситуацией и снимали видео с прибывающей водой, а в некоторых местах затоплены оказались не только хозяйственные постройки, но и жилые дома.

Читайте также:
Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилераТрупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре РостоваГрунтовые воды затопили подвалы на Западном в Ростове
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Потоп#Затопление#Происшествия
Подпишитесь
Полиция задержала противницу памятника Жванецкого в Ростове
Сегодня, 13:10
Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:36
Новую многоэтажку разрешили построить рядом с водоканалом в Ростове
Сегодня, 10:32
Названы 10 главных причин посетить Ростов. Зачем туристы сюда приезжают?
Сегодня, 09:38
Магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 февраля
Сегодня, 09:15
«Опекал одаренных учеников»: известный ростовский скрипач Соломон Куцовский
Сегодня, 11:35