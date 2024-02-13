Жизнеспособность спермы научились повышать ростовские ученые

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В рамках этого метода создают специальную криозащитную среду, чтобы заморозить половые продукты самцов на рыбоводных предприятиях юга страны. В состав этой среды входит небольшой процент глицерина.
Дело в том, что этот сом является перспективным в России за счет своих свойств. В том числе устойчивости к болезням и стрессу и высокой скорости роста.
Длина рыбы может достигать 1,7 метра, ее вес составляет до 60 килограммов. А в мясе практически нет костей и отсутствует специфический запах рыбы.
При разведении сомов используют криоконсервированные половые клетки самцов, но из-за этого процесса ухудшалось их качество. Но добавка глицерина в криосреду положительно сказывается на подвижности спермиев.
Ранее два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей.