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Жизнеспособность спермы научились повышать ростовские ученые

Жизнеспособность спермы научились повышать ростовские ученые

13 февраля 2024, 07:22
Фото: flickr.com/cc by sa 2.0/usarmyccdc
Жизнеспособность спермы научились повышать ростовские ученые

Ростовские ученые научились повышать жизнеспособность спермы сома

Ученые смогли разработать метод, за счет которого увеличивается жизнеспособность спермы африканского клариевого сома, сообщает Южный научный центр РАН.

В рамках этого метода создают специальную криозащитную среду, чтобы заморозить половые продукты самцов на рыбоводных предприятиях юга страны. В состав этой среды входит небольшой процент глицерина.

Дело в том, что этот сом является перспективным в России за счет своих свойств. В том числе устойчивости к болезням и стрессу и высокой скорости роста.

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Длина рыбы может достигать 1,7 метра, ее вес составляет до 60 килограммов. А в мясе практически нет костей и отсутствует специфический запах рыбы.

При разведении сомов используют криоконсервированные половые клетки самцов, но из-за этого процесса ухудшалось их качество. Но добавка глицерина в криосреду положительно сказывается на подвижности спермиев.

Ранее два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ученые#Жизнеспособность#Криозащитная среда#Сом
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