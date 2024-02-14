Аномально холодную погоду прогнозируют в столице России

В ближайшее время в Москве ожидается так называемый период «барической пилы», когда атмосферное давление будет достигать очень высоких значений. Специалисты прогнозируют, что давление может достигнуть 774 миллиметров. Последний раз такой рекорд был зафиксирован 40 лет назад, в 1984 году.