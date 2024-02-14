rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Аномально холодную погоду прогнозируют в столице России

14 февраля 2024, 10:49
В ближайшее время в Москве ожидается так называемый период «барической пилы», когда атмосферное давление будет достигать очень высоких значений. Специалисты прогнозируют, что давление может достигнуть 774 миллиметров. Последний раз такой рекорд был зафиксирован 40 лет назад, в 1984 году.

Повышение давления произойдет на фоне необычно холодной погоды для февраля. Ночью температура опустится до минус 17-22°C, а днем ожидается от 9-14°C ниже нуля. Осадков не предвидится, пишет Pravda.Ru.

Эти погодные условия могут быть особенно опасными для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительными расстройствами, невротическими расстройствами, гипертонией и заболеваниями суставов. Повышенное давление может вызывать головные боли, сосудистые спазмы, повышение артериального давления и боли в сердце.

В этот период рекомендуется следить за питанием, предпочитая легкие продукты, и пить успокаивающие чаи с ромашкой и мятой. Даже здоровым людям рекомендуется ограничить интенсивные физические нагрузки и предпочитать легкую разминку и простую прогулку на свежем воздухе.

Подпишитесь
«Не был большим патриотом»: Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове
Сегодня, 11:52
«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежище
Сегодня, 07:47
Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов
Сегодня, 11:21
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Сегодня, 11:18
На уборку общественного туалета на Пушкинской в Ростове потратят 2 млн рублей
Сегодня, 10:24
Рыбные уловы резко выросли в Азовском море
Сегодня, 09:59