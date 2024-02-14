Аномально холодную погоду прогнозируют в столице России

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Повышение давления произойдет на фоне необычно холодной погоды для февраля. Ночью температура опустится до минус 17-22°C, а днем ожидается от 9-14°C ниже нуля. Осадков не предвидится, пишет Pravda.Ru.
Эти погодные условия могут быть особенно опасными для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительными расстройствами, невротическими расстройствами, гипертонией и заболеваниями суставов. Повышенное давление может вызывать головные боли, сосудистые спазмы, повышение артериального давления и боли в сердце.
В этот период рекомендуется следить за питанием, предпочитая легкие продукты, и пить успокаивающие чаи с ромашкой и мятой. Даже здоровым людям рекомендуется ограничить интенсивные физические нагрузки и предпочитать легкую разминку и простую прогулку на свежем воздухе.