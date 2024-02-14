Беременной ростовчанке удалили 40 опухолей за одну операцию

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Опухоли у пациентки обнаружили еще во время беременности. К счастью, образования были доброкачественными. Врачи насчитали 40 миоматозных узлов большого и малого размеров.
Опухоли являются большой угрозой для беременности. Пациентка находилась под постоянным контролем врачей.
Вырезать опухоли смогли сразу после того, как женщина родила. Операция прошла успешно. Благодаря стараниям медиков ростовчанка сможет снова стать матерью.
Ранее в Ростове врачи спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую с 16-го этажа.