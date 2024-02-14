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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Для реконструкции Вавилова в Ростове собираются изъять 30 участков

Для реконструкции Вавилова в Ростове собираются изъять 30 участков

14 февраля 2024, 09:03
Фото: donland.ru
Для реконструкции Вавилова в Ростове собираются изъять 30 участков
Власти Ростова собираются изъять 30 участков земли для реконструкции улицы Вавилова, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию города рассказал, что в Ростове собираются изъять 30 участков земли для реконструкции улицы Вавилова в 2024 году.

К настоящему времени городу удалось изъять 90 земельных участков, еще 30 планируется выкупить в текущем году. Власти уточнили, что цена изъятия земли в разных случаях отличается и определяется датой оценки участков. Проведение работ финансируют из бюджетов различного уровня, в общей сложности на выкуп земли собирались направить более одного миллиарда рублей.

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Ранее стало известно, что реконструкцией Вавилова будет заниматься фирма из Краснодара. Работы оценили в 4,3 миллиарда рублей, завершение реконструкции планировали на 2025 год. Для этого необходимо изъять все участки до лета 2024 года.

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