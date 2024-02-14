Для реконструкции Вавилова в Ростове собираются изъять 30 участков

К настоящему времени городу удалось изъять 90 земельных участков, еще 30 планируется выкупить в текущем году. Власти уточнили, что цена изъятия земли в разных случаях отличается и определяется датой оценки участков. Проведение работ финансируют из бюджетов различного уровня, в общей сложности на выкуп земли собирались направить более одного миллиарда рублей.