Для реконструкции Вавилова в Ростове собираются изъять 30 участков

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию города рассказал, что в Ростове собираются изъять 30 участков земли для реконструкции улицы Вавилова в 2024 году.
К настоящему времени городу удалось изъять 90 земельных участков, еще 30 планируется выкупить в текущем году. Власти уточнили, что цена изъятия земли в разных случаях отличается и определяется датой оценки участков. Проведение работ финансируют из бюджетов различного уровня, в общей сложности на выкуп земли собирались направить более одного миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что реконструкцией Вавилова будет заниматься фирма из Краснодара. Работы оценили в 4,3 миллиарда рублей, завершение реконструкции планировали на 2025 год. Для этого необходимо изъять все участки до лета 2024 года.