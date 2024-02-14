До 100 тысяч выплатят пострадавшим от февральского затопления в Ростовской области

Напомним, недавно стало известно, что из-за подтоплений жители Азовского района в Ростовской области не могут покинуть собственные дома. Несмотря на серьезность ситуации с подтоплениями в текущем году, власти Ростовской области заявили, что нет причин вводить режим ЧС, поскольку спецтехника справляется с объемом воды, которую необходимо откачать с затопленных территорий, и продолжает выезжать на вызовы.