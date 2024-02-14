До 100 тысяч выплатят пострадавшим от февральского затопления в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В среду, 14 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о выплате компенсации на общую сумму 45,3 миллиона рублей. Эти деньги получат дончане и жители Азова, чью собственность затопило из-за паводков в феврале 2024 года.
Из-за полной утраты имущества первой необходимости по 100 тысяч рублей выплатили 56 дончанам, еще по 50 тысяч должны получить 610 местных жителей, потерявшие из-за подъема уровня воды вещи первой необходимости. Кроме того, около 930 жителей Ростовской области получат по 10 тысяч рублей единовременной помощи.
Напомним, недавно стало известно, что из-за подтоплений жители Азовского района в Ростовской области не могут покинуть собственные дома. Несмотря на серьезность ситуации с подтоплениями в текущем году, власти Ростовской области заявили, что нет причин вводить режим ЧС, поскольку спецтехника справляется с объемом воды, которую необходимо откачать с затопленных территорий, и продолжает выезжать на вызовы.
Ранее губернатор Голубев предсказал затопление территорий Ростовской области в мае.