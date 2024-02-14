«Думала окна выпадут»: ростовчане заявили о звуках взрывов

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
О громких звуках люди начали сообщать друг другу в среду, 14 февраля, и интересоваться, что это может быть. В частности, услушали грохот жители Батайска, Ростова, Зернограда, Новочеркасска и Аксайского района.
«Советский район, тоже сильно бахнуло», — пишут пользователи.
«Я думала окна выпадут», — заявили ростовчане.
«В Аксае жестко было», — сообщают местные жители. Некоторые предположили, что это самолет переходил на сверхзвук.
Добавим, что официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
Ранее стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.