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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

«Думала окна выпадут»: ростовчане заявили о звуках взрывов

«Думала окна выпадут»: ростовчане заявили о звуках взрывов

14 февраля 2024, 11:57
Фото: 1MI
«Думала окна выпадут»: ростовчане заявили о звуках взрывов
Жители нескольких городов Ростовской области услышали громкие звуки, похожие на взрывы, сообщили они в соцсетях.

О громких звуках люди начали сообщать друг другу в среду, 14 февраля, и интересоваться, что это может быть. В частности, услушали грохот жители Батайска, Ростова, Зернограда, Новочеркасска и Аксайского района.

«Советский район, тоже сильно бахнуло», — пишут пользователи.

«Я думала окна выпадут», — заявили ростовчане.

Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области
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«В Аксае жестко было», — сообщают местные жители. Некоторые предположили, что это самолет переходил на сверхзвук.

Добавим, что официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Ранее стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Самолет#Ростов#Сверхзвук#Звук#Происшествия
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