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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки

Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки

14 февраля 2024, 07:32
Фото: donland.ru
Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки

Пригородным поездам «Ростов — Таганрог» добавят две остановки с 19 февраля

В Ростовской области электричкам, перевозящим дончан из Ростова в Таганрог и обатно, добавят две остановки, объявление появилось на портале СКППК.

Сотрудники «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» объявили, что с понедельника, 19 февраля, на маршруте «Ростов — Таганрог — Ростов» собираются ввести две новых стоянки. Электрички будут делать остановки на пунктах «Бессергеновка» и «1300 км».

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Остановку «Бессергеновка» введут на поездах № 6524 «Ростов-Таганрог», отправляющихся из Ростова в 09.58 мск, остановки «Бессергеновка» и «1300 км» добавят в маршрут поезда №6523 «Таганрог — Ростов», отправляющийся в южную столицу в 15.28 мск.

Дончан также призвали быть внимательными во время планирования своей поездки и уточнять график движения поездов на вокзале или портале по продаже билетов.

Ранее в Ростовской области погиб водитель автомобиля, который выехал на железную дорогу перед приближением поезда.

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