Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Сотрудники «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» объявили, что с понедельника, 19 февраля, на маршруте «Ростов — Таганрог — Ростов» собираются ввести две новых стоянки. Электрички будут делать остановки на пунктах «Бессергеновка» и «1300 км».
Остановку «Бессергеновка» введут на поездах № 6524 «Ростов-Таганрог», отправляющихся из Ростова в 09.58 мск, остановки «Бессергеновка» и «1300 км» добавят в маршрут поезда №6523 «Таганрог — Ростов», отправляющийся в южную столицу в 15.28 мск.
Дончан также призвали быть внимательными во время планирования своей поездки и уточнять график движения поездов на вокзале или портале по продаже билетов.
Ранее в Ростовской области погиб водитель автомобиля, который выехал на железную дорогу перед приближением поезда.