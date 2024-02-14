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Published Сегодня, 16:19

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Электробусы пустят из Левенцовки в центр Ростова с 15 февраля

Электробусы пустят из Левенцовки в центр Ростова с 15 февраля

14 февраля 2024, 16:19
Фото: rostovgazeta.ru
Электробусы пустят из Левенцовки в центр Ростова с 15 февраля
Новый маршрут свяжет окраины Западного с центром города, сообщили в администрации Ростова.

С четверга, 15 февраля, в Ростове заработает новый маршрут №17. Он свяжет Левенцовский микрорайон с Центральным рынком. Выпустить на него обещают электробусы.

Маршрут будет пролегать через улицы Еременко, Малиновского, Таганрогскую и Буденновский проспект.

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В будние дни на линию запланирован выход девяти электробусов, а в выходные — семи.

Речь идет о транспортных средствах, закупленных для Ростова в прошлом году.

Власти собираются приобрести еще 100 электробусов. Они будут обслуживать маршруты не только в Ростове, но и других городах региона. Правда, средства на покупку электробусов власти будут запрашивать у федерального центра.

Напомним также, что парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов.

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