Электробусы пустят из Левенцовки в центр Ростова с 15 февраля

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
С четверга, 15 февраля, в Ростове заработает новый маршрут №17. Он свяжет Левенцовский микрорайон с Центральным рынком. Выпустить на него обещают электробусы.
Маршрут будет пролегать через улицы Еременко, Малиновского, Таганрогскую и Буденновский проспект.
В будние дни на линию запланирован выход девяти электробусов, а в выходные — семи.
Речь идет о транспортных средствах, закупленных для Ростова в прошлом году.
Власти собираются приобрести еще 100 электробусов. Они будут обслуживать маршруты не только в Ростове, но и других городах региона. Правда, средства на покупку электробусов власти будут запрашивать у федерального центра.
Напомним также, что парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов.