Глава РЭО Буцаев: Отходы шпал будут реализовываться через ЭТП

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Железнодорожные шпалы, непригодные к укладке, могут быть переработаны в щебень. об этом сообщает tagilcity.ru.
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, на площадку вышел новый крупный игрок — РЖД, сотрудничество с которым уже ведется по другим направлениям. Сейчас компания начала реализовывать через ЭТП непригодные к укладке шпалы, из которых можно изготавливать щебень. Такой лот может заинтересовать строительные компании и организации, которые занимаются укладкой площадок. Число отечественных компаний, заинтересованных в соблюдении принципов экономики замкнутого цикла, постоянно растет. Они регистрируются на ЭТП, а платформа, в свою очередь, продолжает развиваться для удобства всех пользователей.
В РЖД уже оплатили первый год использования площадки и реализовали первый лот стоимостью 500 тысяч рублей, продав шпалы из железобетона массой 7675 тонн. Они оказались непригодны к укладке по причине трещин и сколов.
Акционерное общество «Торговый дом РЖД» является крупнейшим снабженческим подразделением холдинга «РЖД», специализирующимся на поставках широкого спектра материально-технических ресурсов для «Российских железных дорог» и 37 дочерних компаний. Кроме того, компания занимается закупками подвижного состава и организацией оборота бывших в употреблении внутри холдинга «РЖД» материалов. Посредством ЭТП ППК «РЭО» компании удалось реализовать собственность ОАО «РЖД» — железобетонные шпалы. По словам начальника департамента поставок подвижного состава АО «ТД РЖД» Надима Никитина, шпалы нельзя было использовать по назначению по причине несоответствующих технических характеристик и геометрических параметров.
Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что 2424 пользователя, зарегистрировавшихся на площадке, разместили на ней 1104 лота совокупной стоимостью 2800 млрд рублей. «Функционал площадки также расширяется. Мы планируем запустить услугу заключения долгосрочных договоров на ЭТП. Компании смогут работать через ЭТП без нужды подписывать каждый раз новый договор, подтверждая все операции счетом-офертой», — заявил специалист.