Глава РЭО Буцаев: Отходы шпал будут реализовываться через ЭТП

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, на площадку вышел новый крупный игрок — РЖД, сотрудничество с которым уже ведется по другим направлениям. Сейчас компания начала реализовывать через ЭТП непригодные к укладке шпалы, из которых можно изготавливать щебень. Такой лот может заинтересовать строительные компании и организации, которые занимаются укладкой площадок. Число отечественных компаний, заинтересованных в соблюдении принципов экономики замкнутого цикла, постоянно растет. Они регистрируются на ЭТП, а платформа, в свою очередь, продолжает развиваться для удобства всех пользователей.