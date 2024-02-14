Из Грузии в Лондон будут летать прямые рейсы

Планы грузинской авиакомпании включают в себя запуск регулярных рейсов из Тбилиси в Лондон уже через несколько месяцев. Пассажиры смогут воспользоваться этим сервисом три раза в неделю, отправляясь из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси и прибывая в Лондонский аэропорт Гатвик.