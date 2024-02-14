Из Грузии в Лондон будут летать прямые рейсы

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Планы грузинской авиакомпании включают в себя запуск регулярных рейсов из Тбилиси в Лондон уже через несколько месяцев. Пассажиры смогут воспользоваться этим сервисом три раза в неделю, отправляясь из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси и прибывая в Лондонский аэропорт Гатвик.
Официальное открытие нового маршрута намечено на 13 мая 2024 года.
На данный момент прямых авиарейсов между столицами Грузии и Великобритании не существует. Для путешествия в Лондон приходится совершать одну пересадку, обычно через рейсы турецкой авиакомпании Pegasus.