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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Из Грузии в Лондон будут летать прямые рейсы

14 февраля 2024, 11:18
Скоро жители Грузии смогут наслаждаться прямыми рейсами в Лондон без необходимости делать пересадки. Эта удобная возможность будет предоставлена местному авиаперевозчику Air Iveria, пишет Pravda.Ru.

Планы грузинской авиакомпании включают в себя запуск регулярных рейсов из Тбилиси в Лондон уже через несколько месяцев. Пассажиры смогут воспользоваться этим сервисом три раза в неделю, отправляясь из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси и прибывая в Лондонский аэропорт Гатвик.

Официальное открытие нового маршрута намечено на 13 мая 2024 года.

На данный момент прямых авиарейсов между столицами Грузии и Великобритании не существует. Для путешествия в Лондон приходится совершать одну пересадку, обычно через рейсы турецкой авиакомпании Pegasus.

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