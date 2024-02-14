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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX

Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX

14 февраля 2024, 11:27
Фото: Tele2
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Tele2 предлагает клиентам приобрести для себя или в подарок подписку MiXX S сроком на три, шесть месяцев или год. В зависимости от выбранного периода пользователь может сэкономить от 20% до 35%.
Фото: Tele2

По данным исследования Tele2 в своих цифровых каналах от 2023 года, более 45% пользователей увеличили число подписок за последние два года. Отмечая интерес клиентов, компания постоянно улучшает свой уникальный продукт MiXX — подписку, которая включает в себя крупные сервисы партнеров.

Накануне праздников Tele2 запускает в приложении «Мой Tele2» и на сайте возможность подарить подписку MiXX S близкому человеку. Для этого необходимо быть клиентом Tele2 и определить период, на который будет оформлена подписка — три, шесть или 12 месяцев. При этом купить подписку MiXX S сроком на полгода можно со скидкой 20% за 1200 рублей, а на год — со скидкой 35%, заплатив 1950 рублей.

После оплаты для клиента будет сформирован сертификат с промокодом — его необходимо отправить предполагаемому пользователю MiXX. Благодаря механике конструктора получатель после активации промокода сможет настроить подписку под свои запросы и выбрать из нескольких сервисов необходимые.

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