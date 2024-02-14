Минздрав заявил о «высокой» потребности в донорской крови в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
День донора в России отмечается 20 февраля. Местных жителей просят сдать кровь, ведь потребность в ней остается высокой.
Доноров ждут в областной станции переливания на улице Ченцова, 71/63Б. Двери медучреждения открыты с 08.30 до 13.00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
Перед процедурой стоит учесть несколько важных рекомендаций. Например, за трое суток до сдачи крови нельзя принимать обезболивающие препараты. Запрещено сдавать кровь и во время простуды, а также если с момента заболевания не прошло и месяца. Алкоголь, жирная, соленая, копченая еда, молоко, яйца, финики, бананы и шоколад также запрещены за сутки-двое до процедуры.
Ранее в Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения. Операцию ей не могли сделать долгое время, так как у пациентки редкая группа крови.