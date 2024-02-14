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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Ростовчан ждут на областной станции переливания крови в национальный День донора

Минздрав заявил о «высокой» потребности в донорской крови в Ростовской области

14 февраля 2024, 17:23
Фото: 1MI
Ростовчан ждут на областной станции переливания крови в национальный День донора
Ростовчан ждут на областной станции переливания крови в национальный День донора, рассказали в Минздраве региона.

День донора в России отмечается 20 февраля. Местных жителей просят сдать кровь, ведь потребность в ней остается высокой.

Доноров ждут в областной станции переливания на улице Ченцова, 71/63Б. Двери медучреждения открыты с 08.30 до 13.00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

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Перед процедурой стоит учесть несколько важных рекомендаций. Например, за трое суток до сдачи крови нельзя принимать обезболивающие препараты. Запрещено сдавать кровь и во время простуды, а также если с момента заболевания не прошло и месяца. Алкоголь, жирная, соленая, копченая еда, молоко, яйца, финики, бананы и шоколад также запрещены за сутки-двое до процедуры.

Ранее в Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения. Операцию ей не могли сделать долгое время, так как у пациентки редкая группа крови.

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