Минздрав заявил о «высокой» потребности в донорской крови в Ростовской области

Перед процедурой стоит учесть несколько важных рекомендаций. Например, за трое суток до сдачи крови нельзя принимать обезболивающие препараты. Запрещено сдавать кровь и во время простуды, а также если с момента заболевания не прошло и месяца. Алкоголь, жирная, соленая, копченая еда, молоко, яйца, финики, бананы и шоколад также запрещены за сутки-двое до процедуры.