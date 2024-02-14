Морозы до -13 градусов придут в Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Понижение температуры в Ростовской области начнется уже 15 февраля. В ночные часы ожидаются дожди, которые к утру приведут к образованию льда из-за похолодания до -3 градусов на юге и до -10 градусов на севере региона. Ветер усилится 18 метров в секунду, ранее при таких порывах падали деревья и сносило крыши зданий.
В пятницу, 16 февраля, станет еще холоднее, на севере региона температура может опуститься до -13 градусов. Днем она составит около -8 градусов, а на юге до -2 градусов.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.