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Published Сегодня, 07:45

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Морозы до -13 градусов придут в Ростовскую область

Морозы до -13 градусов придут в Ростовскую область

14 февраля 2024, 07:45
Фото: rostovgazeta.ru
Морозы до -13 градусов придут в Ростовскую область
В Ростовской области ожидается значительное похолодание, в течение ближайших двух суток температура в регионе упадет до -13 градусов, сообщили синоптики.

Понижение температуры в Ростовской области начнется уже 15 февраля. В ночные часы ожидаются дожди, которые к утру приведут к образованию льда из-за похолодания до -3 градусов на юге и до -10 градусов на севере региона. Ветер усилится 18 метров в секунду, ранее при таких порывах падали деревья и сносило крыши зданий.

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
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В пятницу, 16 февраля, станет еще холоднее, на севере региона температура может опуститься до -13 градусов. Днем она составит около -8 градусов, а на юге до -2 градусов.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Холод
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