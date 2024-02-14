Морозы до -13 градусов придут в Ростовскую область

Понижение температуры в Ростовской области начнется уже 15 февраля. В ночные часы ожидаются дожди, которые к утру приведут к образованию льда из-за похолодания до -3 градусов на юге и до -10 градусов на севере региона. Ветер усилится 18 метров в секунду, ранее при таких порывах падали деревья и сносило крыши зданий.