На уборку общественного туалета на Пушкинской в Ростове потратят 2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
МКУ «Управление ЖКХ» Кировского района Ростова запросило ценовые предложения от компаний, готовых взять на себя работу по обслуживанию модульного туалета на улице Пушкинской, 197. Заказчик предлагает заплатить за работу более двух миллионов рублей.
К работам по содержанию туалета необходимо приступить с 1 марта, контракт действует до конца 2024 года. От подрядчика требуется проводить влажную уборку пять раз в день, ежедневно собирать и вывозить мусор, заполнять баки водой, выкачивать фекалии, убирать и дезинфицировать поверхности туалетов. Кроме того, обслуживающей компании необходимо заменять расходники — туалетную бумагу, бумажные полотенца, жидкое мыло, освежители воздуха, а также ремонтировать оборудование, само помещение и освещение. Вместе с этим обслуживанием туалета должны заниматься мастер, уборщик, слесарь-сантехник и электромонтер.
Заявку на контракт можно подать до 21 февраля, исполнителя работ выберут 25 февраля.
Напомним, установка этого туалета обошлась городу почти в три миллиона рублей. Однако вскоре туалеты просто перестали работать — терминалы оплаты выдрали, а двери были закрыты для посетителей.