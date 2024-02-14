На уборку общественного туалета на Пушкинской в Ростове потратят 2 млн рублей

К работам по содержанию туалета необходимо приступить с 1 марта, контракт действует до конца 2024 года. От подрядчика требуется проводить влажную уборку пять раз в день, ежедневно собирать и вывозить мусор, заполнять баки водой, выкачивать фекалии, убирать и дезинфицировать поверхности туалетов. Кроме того, обслуживающей компании необходимо заменять расходники — туалетную бумагу, бумажные полотенца, жидкое мыло, освежители воздуха, а также ремонтировать оборудование, само помещение и освещение. Вместе с этим обслуживанием туалета должны заниматься мастер, уборщик, слесарь-сантехник и электромонтер.