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«Не был большим патриотом»: Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове

«Не был большим патриотом»: Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове

14 февраля 2024, 11:52
Фото: rostovgazeta.ru
«Не был большим патриотом»: Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове

Писатель Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону

Писатель Захар Прилепин высказался против установленного в Ростове-на-Дону памятника Михаилу Жванецкому, сообщил он в своем Telegram.

Фигура писателя-сатирика Жванецкого появилась в центре города в феврале, а во время официального открытия произошел скандал. Одна их местных жительниц протестовала из-за установки монумента и ссорилась с теми, кто присутствовал на мероприятии.

Теперь на эту тему высказался Прилепин, поинтересовавшись, для чего поставили памятник.

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«Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдет в пантеон русской литературной классики», — говорится в его публикации.

Прилепин добавил, что сейчас отсутствуют памятники великим фронтовикам и перечислил несколько имен. А также поинтересовался, что «роднит Тихий Дон со Жванецким?».

В целом он высказал мнение, что памятники подобные тому, который поставили в Ростове, являются неуместными.

С материалом о том, как произошел скандал во время открытия, можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Памятник#Скандал#Происшествия#Михаил Жванецкий#Захар Прилепин
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