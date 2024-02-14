«Не был большим патриотом»: Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Фигура писателя-сатирика Жванецкого появилась в центре города в феврале, а во время официального открытия произошел скандал. Одна их местных жительниц протестовала из-за установки монумента и ссорилась с теми, кто присутствовал на мероприятии.
Теперь на эту тему высказался Прилепин, поинтересовавшись, для чего поставили памятник.
«Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдет в пантеон русской литературной классики», — говорится в его публикации.
Прилепин добавил, что сейчас отсутствуют памятники великим фронтовикам и перечислил несколько имен. А также поинтересовался, что «роднит Тихий Дон со Жванецким?».
В целом он высказал мнение, что памятники подобные тому, который поставили в Ростове, являются неуместными.
С материалом о том, как произошел скандал во время открытия, можно ознакомиться по ссылке.