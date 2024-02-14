Нейросеть сочиняет ответы: искусственный интеллект помогает найти любовь в Ростове

Однако с таким мнением согласны далеко не все. Ростовский блогер Екатерина Бачерикова рассказывает, что сегодня есть очень много чатов для знакомств и профильных групп в соцсетях. А, главное, что некоторые из таких сообществ устраивают встречи офлайн в удобное для людей время — на выходных и на праздниках. Так что, по словам блогера, на одиночество сегодня жалуются лишь те, кто ничего не хочет делать для достижения своей цели.