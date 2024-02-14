Нейросеть сочиняет ответы: искусственный интеллект помогает найти любовь в Ростове

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Где и как в Ростове искать вторую половинку? Чем нейросети помогают при знакомстве? Как знакомились в советские годы, когда не было Интернета, и чем могут быть опасны новые отношения — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Вопрос о том, где и как познакомиться со второй половинкой, актуален не только для людей зрелого поколения, но и для молодежи. Хотя у юных особ, безусловно, возможностей для этого намного больше. Общаясь во время учебы или работы, в спортзалах и кружках по интересам, молодые студенты и коллеги добавляются друг к другу в друзья в соцсети. Общение у молодежи идет по всем направлениям — онлайн и офлайн.
Сложнее всего приходится дамам «золотого» возраста. Заводить новые знакомства уже фактически негде. Спортзал и ночные клубы в большинстве случаев отпадают. В библиотеках и кинотеатрах увидеть одиноких мужчин сложно. В кафе и ресторанах существуют риски.
Ростовчанка Светлана [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что недавно познакомилась с мужчиной в кафе на Западном. И вроде бы общение складывалось с перспективой на будущееЯ и общие интересы нашлись. Только на пике веселья новый знакомый внезапно исчез, прихватив мобильный Светланы.
Дамы «золотого» возраста отмечают, что раньше для знакомств в Ростове были даже специально оборудованные площадки.
Ростовчанка Виктория вспоминает, что с будущим мужем познакомилась на танцах «Кому за 30». По ее словам, такие вечеринки в начале 90-х несколько раз в месяц проходили в зале на Буденновском.
«Я очень боялась туда идти. Молодые подружки смеялись, что это пристанище для пенсионеров. Дескать, женщины-одиночки собираются кучками и обсуждают таких же рядом. А мужчины младше 60 туда не заходят. Но все оказалось совсем наоборот», — отмечает Виктория.
Собеседница делится мнением, что атмосфера была великолепной для знакомств. Играла живая музыка, пела девушка — Елена. Завсегдатаи тех лет запомнили певицу по черной шляпке, в которой она всегда выступала.
«Два раза меня пригласили на танец. А когда подошел третий мужчина с приглашением, я сразу поняла — мой», — делится сокровенным собеседница.
Виктория добавляет, что лишь один раз сходила на танцы «Кому за 30» и познакомилась там с будущим мужем. В этом году семья отпраздновала 32 года совместной жизни.
«Но это у меня так счастливо все сложилось. Я знаю девочек, которые ходили на эти встречи больше года — и ничего. Наверное, судьба — злодейка», — делится мнением счастливая супруга.
Ростовчанка Мария познакомилась с мужем в 1989 году. Это знакомство долгие годы она считала ничем иным, как подарком судьбы. Познакомились будущие супруги в поезде при странных обстоятельствах — у них совпали билеты на одну полку.
«Молодая была, ехала с подружкой на отдых летом из Ростова в Крым. А тут в Таганроге подсаживается на мою полку какой-то парень, и говорит, чтоб я освобождала место, дескать, оно его. Стали ругаться. Весь день конфликтовали, выясняя, чья это полка. Звали проводника, но он ничего не мог сделать — на русском понимал слабо, только плечами пожимал. В итоге ночью пришлось разделить полку, выхода не было», — рассказывает Мария.
И хотя ростовчанка долгое время считала знакомство с будущим мужем «подарком судьбы», по факту, мужчина оказался «подарком от проводника».
«Через несколько лет после свадьбы муж признался, что тогда ему срочно нужно было попасть в Крым. Летом билетов не достать. Он и договорился с проводником, что поедет на третьей полке. Проводник ему подсказал, в каком купе едут молодые девчонки с которыми будет проще договориться, чтобы до скандала не довести. Оказалось, проводник прекрасно знал русский язык, просто комедию ломал перед нами», — смеется Мария.
Некоторые из опрошенных RostovGazeta дам «золотого возраста» отмечают, что и в советские годы существовали определенные сложности для знакомств. Многие не признавали встречи «Кому за 30» и категорически не знакомились на улице. Были и те, кто к выбору будущего супруга подходил с максимальным расчетом.
«Все же из песни знали, что по статистике, на 10 девчонок приходится 9 ребят. Вот мы с подружками и решили обмануть судьбу — отправиться туда, где много мужчин. А где их в Ростове много? Естественно, на ипподроме. Нарядились мы и отправились покорять мужчин своей красотой», — рассказывает о поиске мужа ростовчанка Ольга.
Однако казавшейся прекрасной идея потерпела фиаско.
«Оказалось, что мужчин на ипподроме интересовали только скачки. На нас не обращали никакого внимания», — вспоминает Ольга.
Дамы сокрушаются, что с переходом большей части современной жизни в формат онлайн, шансов для знакомств с противоположным полом практически не остается.
«Многие мужчины 50+ попросту не регистрируются на сайтах по разным причинам. Зато в Сети полно альфонсов. Встречаются еще непорядочные женатые, которые пытаются поймать шанс или обмануть на деньги», — делится мнением ростовчанка Ирина, которая более пяти лет пытается познакомиться в Сети.
RostovGazeta сообщала, чем закончилось онлайн знакомство ростовчанки Елены Фроловой. Познакомившись онлайн, пара переписывалась более полугода. За это время ростовчанке казалось, что с новым знакомым сложились доверительные и теплые отношения. Что у них одни цели и единые взгляды на жизнь.
Но, приехав в гости к Елене, мужчина обманом оформил на нее кредит — 317,8 тысячи рублей. Перевел деньги себе на счет, а потом исчез. Позже оказалось, что обманутых им «жертв любви» было много.
«Сейчас все знакомятся в Интернете, даже используют искусственный интеллект. Вроде бы современные технологии дают новые возможности, но для решения простых житейских задач они не подходят», — убеждена Ирина.
Однако с таким мнением согласны далеко не все. Ростовский блогер Екатерина Бачерикова рассказывает, что сегодня есть очень много чатов для знакомств и профильных групп в соцсетях. А, главное, что некоторые из таких сообществ устраивают встречи офлайн в удобное для людей время — на выходных и на праздниках. Так что, по словам блогера, на одиночество сегодня жалуются лишь те, кто ничего не хочет делать для достижения своей цели.
Собеседница также уверена, что нейросети способны оказать колоссальную помощь при онлайн знакомствах.
«Нейросеть — это умная штука. Она может выступить в роли как психолога, так и консультанта того, с кем женщина намеревается познакомиться. Исходя из этой роли, нейросеть даст советы. Может предложить варианты интригующих сообщений для оппонента, идеи для свиданий, и даже дать совет по конкретной ситуации. Многие недооценивают возможности ChatGPT. Точнее, даже не знают о них», — отмечает Екатерина Бачерикова.
Правда, остается лишь догадываться, как пройдет первая офлайн встреча таких людей, которые на пару при онлайн общении пользовались советами искусственного интеллекта. Смогут ли они обойтись без подсказок в режиме живого общения, найдутся ли общие темы для разговора, не возникнут ли разногласия, которые без помощи нейросети создадут патовую ситуацию?
«Нейеросети — это сравнительно новый способ коммуникации. До конца он не изучен, но может стать интересным опытом. Надо пробовать, мы же пользуемся электричеством, мобильными телефонами и многим другим. Наверняка же в момент их появления находились и противники этих удобств», — разъясняет психолог Евгения Литвиченко.
Психолог подчеркивает, что у каждого человека — своя реальность. Молодежь легче заводит знакомства, не задумываясь о возможных негативных последствиях — предательстве, обиде, страхе. Куда сложнее дамам постарше, у которых уже есть определенный жизненный багаж.
«В этом случае надо работать над собой. Снять всевозможные негативные фильтры, оставшиеся от неудачного опыта, и по новому взглянуть вокруг», — отмечает Евгения.
Собеседница уверена, что возможности для новых знакомств есть всегда. Просто представительницы прекрасной половины человечества, имея за спиной неудачный «багаж», подсознательно не хотят их замечать.
«Чаще это бывает с успешными женщинами. Они хотят встретить такого же успешного мужчину. Но надо понимать, что и супермены не всегда носят костюмы. Для того, чтобы рассмотреть того самого супермена, часто необходимо обычное любопытство, присущее молодому возрасту. Ведь не исключено, что вторая половинка находится где-то совсем рядом», — резюмирует психолог.
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