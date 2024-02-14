Платили по 100 тысяч: в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Напомним, в 2020 году начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Ростовской области Александра Аипова задержали за взятки от девушек, которые занимались проституцией на трассе М-4. По предварительной информации, «разрешение» на работу и защита полиции обходились представительницам древнейшей профессии примерно в 100 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2018 году Аипов получил от секс-работниц в общей сложности 122 тысячи рублей.
В итоге, согласно данным пресс-службы, Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор по делу Александра Аипова, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление и превышение полномочий и взяточничество, а также оштрафовали на 240 тысяч рублей, лишив звания «майора полиции». Даже в суде бывший полицейский отказался признать свою вину.
Следователи представили версию, согласно которой Аипов «крышевал» незаконную деятельность преступной группировки и предоставлял членам группировки информацию о том, когда в Ростовской области пройдут рейды правоохранительных органов. За это полицейскому в 2019 году вручили 105 тысяч рублей и набор шахмат за 15 тысяч рублей.
Пока приговор не обрел законную силу, его возможно обжаловать в суде.