Платили по 100 тысяч: в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4

Напомним, в 2020 году начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Ростовской области Александра Аипова задержали за взятки от девушек, которые занимались проституцией на трассе М-4. По предварительной информации, «разрешение» на работу и защита полиции обходились представительницам древнейшей профессии примерно в 100 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2018 году Аипов получил от секс-работниц в общей сложности 122 тысячи рублей.