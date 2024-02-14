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Майор полиции крышевал проституток на М-4 «Дон» в Ростовской области

Платили по 100 тысяч: в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4

14 февраля 2024, 07:12
Фото: 1MI
Майор полиции крышевал проституток на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростове крышевавший проституток на трассе М-4 полицейский получил пять лет

В Ростове осудили майора полиции Александра Аипова, который получал от секс-работниц взятки за разрешение зарабатывать на М-4 «Дон», об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

Напомним, в 2020 году начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Ростовской области Александра Аипова задержали за взятки от девушек, которые занимались проституцией на трассе М-4. По предварительной информации, «разрешение» на работу и защита полиции обходились представительницам древнейшей профессии примерно в 100 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2018 году Аипов получил от секс-работниц в общей сложности 122 тысячи рублей.

В итоге, согласно данным пресс-службы, Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор по делу Александра Аипова, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление и превышение полномочий и взяточничество, а также оштрафовали на 240 тысяч рублей, лишив звания «майора полиции». Даже в суде бывший полицейский отказался признать свою вину.

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Следователи представили версию, согласно которой Аипов «крышевал» незаконную деятельность преступной группировки и предоставлял членам группировки информацию о том, когда в Ростовской области пройдут рейды правоохранительных органов. За это полицейскому в 2019 году вручили 105 тысяч рублей и набор шахмат за 15 тысяч рублей.

Пока приговор не обрел законную силу, его возможно обжаловать в суде.

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